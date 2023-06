Belen Rodriguez e Stefano De Martino: basta gossip/ La decisione della coppia arriva per un motivo

Belen Rodriguez e Stefano De Martino dicono basta al gossip

Belen Rodriguez e Stefano De Martino dicono no al gossip e ai contenuti social. La coppia, protagonista della cronaca rosa da più di dieci anni, dopo essere tornati nuovamente insieme, inizialmente, hanno condiviso pochissimo della loro quotidianità. Poche storie pubblicate sui social e pochissime foto con cui hanno annunciato il ritorno di fiamma. L’ultima foto, in particolare, risale allo scorso aprile ed è stata condivisa in occasione del compleanno del figlio Santiago. Da quel momento, sia Belen che Stefano, pur continuando ad utilizzare i social, hanno evitato di mostrarsi insieme al punto da scatenare voci di una nuova e presunta crisi.

Rumors che sono stati smentiti solo in occasione della Festa scudetto del Napoli, condotta da Stefano De Martino. Per il grande evento, nel capoluogo campano è arrivata anche Belen insieme al figlio Santiago. La showgirl argentina ha condiviso foto e video girati all’interno dello stadio Diego Armando Maradona e mostrando il primogenito, ma in nessun contenuto è apparso De Martino. Dietro tale scelta ci sarebbe un motivo ben preciso.

La scelta di Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Il settimanale Gente, nel numero in edicola, ha pubblicato le foto di Belen e Stefano felici, sorridenti e spensierati mentre camminano per strada mano nella mano. Una coppia come tante sulla quale, però, da tempo, sono puntati i riflettori. Dopo anni vissuti sempre al centro del gossip, tuttavia, sembrerebbe che la scelta di non dare più in pasto ai giornali e ai social la propria vita privata sia stata dettata dalla voglia di proteggere la relazione.

Ormai adulti, sicuri del proprio sentimento e con una famiglia da portare avanti, la coppia avrebbe detto basta al gossip e a qualsiasi pettegolezzo per vivere più serenamente la vita privata.

