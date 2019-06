Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Come Chiara Ferragni e Fedez? Sempre più social

Belen Rodriguez e Stefano De Martino come Chiara Ferragni e Fedez?

Belen e Stefano che, dopo essere stati per anni i protagonisti del gossip, avevano promesso che non sarebbero più caduti nel medesimo errore, da quando sono tornati insieme, hanno ricominciato a pubblicare su Instagram foto e video non solo della loro vita lavorativa, ma anche del privato. Momenti d’amore, di divertimento e di relax che pubblicano puntualmente sui social portando a casa migliaia di condivisioni. Il ritorno di fiamma sta così regalando alla coppia una nuova visibilità al punto che anche il numero dei followers continua ad aumentare e c’è davvero chi pensa che i due possano togliere lo scettro di coppia più social a Chiara Ferragni e Fedez. Quest’ultimi, insieme, vantano più di ventiquattro milioni di followers. Belen e Stefano, invece, arrivano a 12 milioni. Quanto ci metteranno i Rodriguez-De Martino a raggiungere i più illustri colleghi?

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO: COPPIA VINCENTE IN TUTTI I CAMPI

Bellissimi, giovani, ricchi e innamorati: Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono destinati a scrivere pagine importanti nel mondo dello spettacolo italiano. Oltre ad amarsi follemente come il primo giorno, la showgirl e il conduttore napoletano sono pronti a condividere anche il luogo di lavoro. La coppia, infatti, dopo Castrocaro, potrebbe essere presa in considerazione per ulteriori progetti. Se Stefano è destinato a lavorare ancora in Rai, cosa farà Belen Rodriguez? A Mediaset, la showgirl argentina è sempre stata super coccolata e apprezzata. Ad oggi, dovrebbe condurre la nuova edizione di Tu sì que vales. Sarà davvero così o per amore di Stefano, Belen spiazzerà tutti con una clamorosa decisione?

