Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo in crisi?/ Il dettaglio su Instagram

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la fede nuziale conferma la felicità ritrovata

Per Stefano De Martino e Belen Rodriguez l’amore sembra essere tornato più forte di prima, a dispetto di gossip e speculazioni che spesso tentano di presupporre una presunta nuova crisi di coppia. Proprio negli ultimi giorni era iniziata a circolare nuovamente l’idea che tra i due qualcosa potesse nuovamente mettere in discussione la serenità del rapporto, con i fan in trepidante attesa.

E’ stata proprio Belen Rodriguez, tramite il suo profilo Instagram, a porre fine alle ennesime chiacchiere da cronaca rosa riferite ad una presunta nuova crisi con il marito, Stefano De Martino. La smentita è arrivata in maniera indiretta, ovvero tramite una foto pubblicata tramite il suo profilo social che mette in evidenza un dettaglio eloquente. Nello specifico, il post in questione vede proprio la showgirl argentina in tutta la sua bellezza, con tanto di fede nuziale al dito. Il gioiello indossato ha dunque dissipato ogni dubbio in merito alla serenità di coppia, viste anche le recenti dichiarazioni di Belen Rodriguez a Verissimo.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, l’aneddoto sulla separazione

Belen Rodriguez aveva parlato dello stato della sua relazione con Stefano De Martino proprio di recente, ospite da Silvia Toffanin a Verissimo. Già in quella occasione aveva sottolineato come il ritorno di fiamma per il ballerino e presentatore fosse realmente qualcosa di serio. Dopo le difficoltà del passato i due sembrano aver trovato il modo per coniugare le reciproche esigenze, spazzando via tutti i dissapori che precedentemente avevano portato alla rottura.

La foto di Belen Rodriguez con l’anello nuziale al dito, conferma la serenità di coppia stabilita nuovamente con Stefano De Martino. La showgirl aveva appunto spiegato a Verissimo come, nonostante entrambi avessero chiesto più di una volta la separazione legale, di fatto avevano sempre lasciato che la richiesta cadesse nel dimenticatoio in attesa della scadenza. Il risultato è che oggi sono dunque ancora sposati; ecco perchè l’ultima foto di Belen Rodriguez, con fede nuziale in bella vista, è un chiaro segnale volto a confermare quanto le cose vadano finalmente nel verso giusto. Tra l’altro, alcuni utenti hanno confermato tra i commenti come anche Stefano De Martino, nei suoi ultimi post social, sfoggi con orgoglio la medesima fede nuziale.

