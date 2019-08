Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Fiumi di critiche: “Foto finte, avete rotto!”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono i protagonisti indiscussi del gossip di questa calda estate. Il ritorno di fiamma della coppia ha fatto sognare e continua a far sognare tantissimi fan. Eppure c’è una parte di questi che ha iniziato a storcere un po’ il naso trovando ben poca naturalezza nei loro ultimi post e video social. Sono soprattutto alcune delle ultime foto pubblicate dalla Rodriguez ad aver scatenato la polemica. In questi scatti in bianco e nere, Belen e Stefano sono vicini, si abbracciano. Lui le bacia la spalla, lei tiene gli occhi chiusi. Immagini che vogliono essere una dimostrazione dell’amore che li lega ma che sul web hanno sortito l’effetto contrario. Un fiume di critiche ha infatti travolto la coppia dopo la pubblicazione di queste foto. Ma perché?

BELEN E STEFANO, PIOGGIA DI CRITICHE PER LE ULTIME FOTO

Gli ultimi scatti di Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno ricevuto molte critiche perché “poco naturali”. Eccone alcuni: “Questo è un amore costruito a tavolino, – scrive un utente – una macchina perfetta per fare soldi !! Scusami Belen se mi sono permessa di scriverti un mio pensiero ma nelle foto vedo soltanto finzione e tanto palcoscenico.. Ciao bella buona vita”. E ancora “Tutto finto,avete stufato con queste pose!!!”, “Avete rotto con queste foto costruite .un Po più naturali magari”, o infine “Ma dai sempre con questi occhi chiusi, in posa, ma l’amore se è vero non ha bisogno di tutte queste esibizioni studiate, non naturali. Capisco che sono soldoni per voi, ma siate più naturali!”





© RIPRODUZIONE RISERVATA