Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Innamorati pazzi: dolci dediche sui social

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono sempre più innamorati. La ontananza non ha scalfito affatto i sentimenti che provano l’uno per l’altra, ma li ha anche rafforzati. Da quando sono tornati insieme, infatti, non c’è giorno in cui non mostrino al mondo la loro felicità. Trascorrere le giornate insieme al figlio Santiago è ciò che rende più felici la showgir argentina e il conduttore napoletano dai cui occhi traspare quella serenità che i fans non vedevano da tempo. A testimoniare il momento d’oro che stanno vivendo ci sono le dolci dediche d’amore che i due si scambiano sui social. Tornati a condividere i loro momenti privati con i fans che hanno sempre sognato il ritorno di fiamma, sono sempre più frequenti le paroe d’amore che Belen e Stefano sono soliti dirsi anche su Instagram.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: dediche d’amore su Instagram

Belen Rodriguez che aveva vissuto la fine del matrimonio come un grande fallimento, da quando è tornata tra le braccia del marito continua a pubblicare foto e video sui social. Su Instagram ha così dedicato all’uomo della sua vita poche, ma importanti parole. “Vos me haces reir siempre” – sono state le parole pronunciate dalla showgir argentina che letteralmente significano ‘Mi fai sempre ridere/sorridere’. Belen, poi, ha pubbicato una foto in cui sorride mentre è seduta sulle gambe di Stefano il quae ha commentato con un “amore mio”. A sua volta, De Martino, sul proprio profilo, ha condiviso un video in cui mostra ai fans la bellezza della moglie e, anche in questo caso, il commento della Rodriguez non si è fatto attendere. “Ti amo”, ha scritto la showgirl.

© RIPRODUZIONE RISERVATA