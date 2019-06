Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Amore “bollente” anche fuori dal palcoscenico

Belen Rodriguez e Stefano De Martino tra passione e romanticismo

Belen Rodriguez e Stefano De Martino dopo essere tornati insieme, mantengono vivo il loro rapporto con passione e romanticismo. Dopo essere stati “sposati” dal piccolo Santiago, la showgirl e il ballerino, si preannuncia una estate davvero bollente. Baci hot e vacanze da perfetti innamorati con il figlio, parole d’amore sui social e video di carezze proibite, i De Martinez ripartono più forti di prima. E vogliono anche allargare la famiglia. Il secondo figlio – a sei anni di distanza dal primo – è in vista. “Per il momento Belen e io non siamo incinti”, ha detto DeMa a Nuovo. “Ci stiamo lavorando, anche se siamo piuttosto fatalisti: non amiamo fare programmi, preferiamo affidarci al destino”. Ed intanto, se l’amore procede benissimo, anche la carriera va a gonfie vele. I due, dopo aver lavorato insieme già in passato, si apprestano a ripetere questo “esperimento” in ben due programmi differenti a breve.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, amore sul palco: e non solo…

Lucio Presta infatti, ha deciso di riportare Castrocaro in vita. Su Rai2 infatti, andrà in onda la finale 2019 del festival, il 3 settembre, e verrà condotta proprio da Belen Rodriguez e Stefano De Martino e con Simona Ventura nel ruolo di presidente della giuria. “Ho deciso un po’ di tempo fa – racconta Presta all’AdnKronos – di provare a ridare il posto che gli spetta a Castrocaro, che ha una storia gloriosa, e ho partecipato al bando triennale per l’organizzazione del festival. La fortuna ha voluto che lo vincessi. Così lo organizzerò per tre edizioni. E per la prima edizione c’è già l’accordo con Rai2 e Radio2 per trasmettere in diretta la finale del 3 settembre, con la conduzione di Belen Rodriguez e Stefano de Martino, mentre Simona Ventura sarà presidente di giuria”, sottolinea ancora. Prima di Castrocaro Belen e Stefano, condurranno la Notte della Taranta 2019 in onda il 24 agosto sempre su Rai2.

