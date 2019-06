Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Insieme sotto la pioggia: le novità sulle nozze

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, momento magico…

Mentre infuria una nuova polemica, Belen Rodriguez e Stefano De Martino si godono ogni momento di questa ritrovata serenità. Novella2000 ha beccato la showgirl e il ballerino insieme al piccolo Santiago, intenti a passaggiare sotto la pioggia. Ecco quanto si legge: “Sotto la pioggia battente e coperti da ombrello e impermeabile, genitori e bambino hanno trascorso una giornata insieme a Leolandia, nella provincia di Bergamo.” La pioggia battente non ha fermato i programmi della coppia che, muniti di ombrello e impermeabili, hanno regalato al loro bambino una giornata di grandi divertimenti. La piovosa circostanza ha generato sorrisi e chiacchiere divertite da parte di Belen e Stefano, come immortalato dagli obiettivi dei paparazzi del settimanale diretto da Roberto Alessi.

Belen e Stefano, confermate le seconde nozze a settembre?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono innamoratissimi. Le ultime immagini che li riguardano (oltre quelle da loro stessi postate su Instagram) non fanno che confermarlo e alimentare le voci riguardanti il matrimonio bis. Anche Novella2000 conferma che la coppia starebbe organizzando tutto per convolare a seconde nozze il 20 settembre 2019. A Ibiza “Potrebbe celebrarsi il rinnovo delle vecchie promesse di una delle coppie mediatiche più amate dal pubblico” si legge. Intanto tarda ad arrivare la replica di Belen e Stefano in merito alle polemiche sorte sulla conduzione della celebre Notte della Taranta, il tradizionale evento pugliese previsto nel cuore dell’estate. La coppia al momento preferisce rimanere in silenzio e un po’ in disparte di fronte alla furente polemica, sperando, forse, che questa si plachi da un momento all’altro.

