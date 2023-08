Belen Rodriguez e Stefano De Martino, interviene Maria De Filippi?/ “Farà di tutto per farli riconciliare”

Belén Rodríguez e Stefano De Martino, Maria De Filippi interviene per farli riconciliare? Il gossip

Belén Rodríguez e Stefano De Martino sono ormai i protagonisti di questa estate. Quelle che inizialmente erano soltanto voci su una loro nuova crisi sono ormai una realtà. I messaggi social, gli avvistamenti degli ultimi giorni, il fatto che i due siano lontani in questi mesi di vacanza spazzano via gli ultimi dubbi e confermano che la coppia è nuovamente sul filo della rottura.

Intanto le indiscrezioni non si fermano e tirano in ballo anche Maria De Filippi. La conduttrice è grande amica sia di Stefano – suo ex allievo di Amici, poi anche giudice per il talent da lei condotto – che di Belen, che fino allo scorso anno conduceva Tu sì que vales. Pare che proprio in virtù di questo forte legame Maria ci stia mettendo del suo per fare da paciere nella coppia.

Maria De Filippi mette pace tra Belen e Stefano? Cosa starebbe accadendo

A lanciare lo scoop è il settimanale Nuovo, che scrive: “Maria per loro è come una mamma, sa che sono due teste calde che ogni tanto si scontrano e farà di tutto per farli riconciliare”. La conduttrice si starebbe dunque impegnando nel cercare di far riconciliare i suoi due pupilli attraverso le sue ben note doti in questo campo. Riuscirà nell’impresa?

Intanto sembra ormai smentito il presunto avvicinamento di Belen all’imprenditore Elio Lorenzoni. I due sono stati paparazzati insieme e in atteggiamenti affettuosi per il settimanale CHI, ma sono stati amici vicini ai diretti interessati a smentire tutto, parlando di “balla clamorosa”. Belen ed Elio sarebbero infatti solo amici di lunga data, nulla di più.

