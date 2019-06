Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ La romantica video intervista: fan in deliro!

STEFANO DE MARTINO “PAZZO” DI BELEN RODRIGUEZ!

“È notte alta e sono sveglio… sei sempre tu il mio chiodo fisso..” canta Eduardo De Crescenzo nella sua “Ancora”. Stessa canzone che Belen Rodriguez usa come dedica per il suo grande amore, Stefano De Martino. Lo fa ancora una volta su Instagram, condividendo un loro recente video ormai diventato virale. In questo, la showgirl e il ballerino danzano, si abbracciano forte e si scambiano parole d’amore. Un amico della coppia li riprende col proprio cellulare e pone ai due delle domande, quasi come in una video intervista. “Stefano, sei innamorato?”, il ballerino non ha dubbi nel rispondere “Troppo!” La stessa domanda viene posta da chi sta riprendendo anche a Belen che risponde nell’orecchio di Stefano: “Assai”, parola che poi ripete il ballerino prima di riempirla di baci.

BELEN E STEFANO, PASSIONE E AMORE SOCIAL

Il breve e romantico filmato, poi finito su Instagram, è stato oggi condiviso anche da Belen Rodriguez. Nel condividerlo nelle sue stories, la showgirl argentina ha usato le parole della canzone di De Crescenzo, come a sottolineare la passione che li lega in questo periodo davvero magico delle loro vite. Stefano e Belen si sono riscoperti più innamorati che mai e sembra vogliano recuperare gli anni passati da separati. E non solo con il piccolo Santiago. E mentre i fan sono in delirio di fronte alle nuove immagini di questo riscoperto amore, si continua a vociferare della seconda gravidanza della Rodriguez. La bellissima argentina sarebbe in dolce attesa di una bambina e a breve potrebbe realmente annunciarlo al mondo intero.





