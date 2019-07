Belen Rodriguez lecca il ghiacciolo/ La foto hot “eccita” Nozzolino e Pio e Amedeo

Era un’estate qualsiasi, fatta di vip pronti a pubblicare le foto dei loro volti invecchiati, almeno fino a che Belen Rodriguez ha deciso di metterci un po’ di pepe e, messi da parte lato B e foto sotto la doccia, ha pensato bene di lanciarsi in una leccatina ad un ghiacciolo. Niente di male se lo avesse fatto chiunque di noi ma quando sei Belen Rodriguez e riesce ad essere sensuale anche quando non sei in foto, è difficile sfuggire a caos mediatico e commenti hot da parte di fan, di amici e di tanti vip. L’argentina appare in riva al mare con un costumino striminzito (in molti si sono chiesti se sia davvero suo o se qualcuno glielo abbia prestato di un’altra misura) e con questo ghiacciolo a forma di fetta di cocomero in mano. A quel punto ecco fuori la lingua della showgirl e via ai commenti hot.

NOZZOLINO, PIO E AMEDEO IN CRISI DOPO LA FOTO HOT DI BELEN RODRIGUEZ

Tra chi si chiede quali saranno le dimensioni del ghiacciolo dopo la leccatina, altri non hanno parole per spiegare la sensualità della bella Belen Rodriguez, altri ancora vorrebbero mettersi in competizione. In particolare, il divertente commento arriva da un altro volto noto della tv ovvero quello di Francesco Nozzolino che su Instagram scrive: “Tesoro lo lecchi benissimo 😍💕💕 ma io so farlo molto meglio“. Anche in questo caso le risposte, le risate e i commenti non sono mancati ma a sconvolgere tutti ci hanno pensato Pio e Amedeo che poco fa hanno pubblicato la loro foto, nella stessa “posa”, senza gelato, senza mare e senza costume. Siamo sicuri che il risultato non sia lo stesso non solo per questo, comunque ci hanno provato. Adesso non possiamo far altro che dimenticare la challenge del tappo della bottiglia e anche quella di FaceApp, da oggi in poi è d’obbligo posare leccando qualcosa… attenti a cosa!

Ecco la foto e i relativi commenti:

View this post on Instagram 𝐹𝑅𝐸𝒮𝐻 A post shared by 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) on Jul 17, 2019 at 11:35am PDT





