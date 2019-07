Stefano De Martino: “Belen Rodriguez donna che abbaglia”/ “Ha bisogno di un uomo…”

Dichiarazione d’amore pubblica di Stefano De Martino per la sua Belen Rodriguez che ha riportato nella vita del conduttore l’allegria e la serenità che aveva perso con la separazione. Per De Martino, quello attuale, è davvero un momento magico. Oltre ad essere nuovamente innamorato della moglie, Stefano è lanciatissimo dal punto di vista professionale. Dopo il grande successo ottenuto come conduttore di Made in Sud, infatti, Raidue ha deciso di puntare su di lui affidandogli la conduzione del programma “Stasera tutto è possibile” che fino alla scorsa stagione è stato stato affidato ad Amadeus. Ai microfoni del settimanale Oggi, in un’intervista esclusiva, Stefano parla così non solo della propria carriera, ma soprattutto della ritrovata complicità con Belen Rodriguez con cui è pronto a dividere la scena anche sul piccolo schermo.

STEFANO DE MARTINO: “BELEN RODRIGUEZ E’ UNA DONNA CHE ABBAGLIA”

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono pronti a portare in tv l’amore che li ha nuovamente travolti e che li ha portati a concedersi una seconda possibilità. Un rapporto ormai maturo quello tra la showgirl argentina e il conduttore napoletano che, in televisione, porteranno il sentimento che li unisce, ma soprattutto la complicità che permette loro di divertirsi come due ragazzini. «Porteremo in tv il nostro equilibrio comico. Belén è una donna che abbaglia, io sono uno scugnizzo napoletano. Lei ha una vena ironica forte, ma ha bisogno di qualcuno che sappia sdrammatizzarla» – ha dichiarato De Martino al settimanale Oggi. E sul loro ritorno di fiamma, accolto con entusiasmo dai fan che non aspettavano altro, ha aggiunto: «Se le nostre scelte personali hanno acceso nella testa e nel cuore delle persone una speranza, sono felice. In un momento in cui l’odio è usuale, un po’ d’amore non fa male».

STEFANO DE MARTINO: “CON MARIA DE FILIPPI C’E’ AFFETTO E FIDUCIA”

Non solo Belen e l’amore tra gli argomenti affrontati nell’intervista ad Oggi. Per Stefano De Martino, infatti, è inevitabile parlare di Maria De Filippi con la quale c’è un rapporto che va oltre il lavoro. «Ad Amici nessuno dei professori mi voleva, mi stavano cacciando, lei li ha fermati e mi ha preso. Da allora c’è un rapporto di affetto e fiducia, che va oltre il lavoro e le reti. Quando ho un dubbio è la prima persona che chiamo» – ha confessato De Martino che, sui pregiudizi che ha dovuto affrontare e superare per realizzare il suo sogno artistico, ha aggiunto – «Soprattutto uno: sei un ballerino e devi morire ballerino».



