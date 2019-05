Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Santiago è la vera star: ballerino come il papà

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si godono la ritrovata serenità concedendosi delle doci giornate in famiglia e dedicando il proprio tempo libero a Santiago che, pur non avendo vissuto la sofferenza della separazione dal momento che aveva solo due anni quando i genitori si sono detti addio, di fronte all’amore di mamma Belen e papà Stefano sfoggia il più bello dei sorrisi. Sempre più simile a papà Stefano dal punto di vista fisico, Santiago sta dimostrando di aver ereditato dai genitori anche il talento artistico. Pur avendo solo sei anni, infatti, è spesso protagonista di video pubblicati dai genitori in cui dimostra di avere tutte le quaità di un perfetto showman. Santiago, infatti, ha sempre la battuta pronta, è simpatico, ironico e, soprattutto, ama ballare esattamente come il padre. Belen, così, dopo aver dichiarato pubblicamente il suo orgoglio per la carriera che sta facendo il marito, ha deciso di pubblicare anche un video speciale in cui Santiago si lascia andare ad un divertente siparietto.

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO: SANTIAGO RUBA LA SCENA AI GENITORI

Da quando è tornata tra le braccia di Stefano De Martino, Belen Rodriguez è tornata ad essere molto social condividendo su Instagram Stories diversi post delle giornate che trascorre in famiglia con i suoi uomini. Nelle scorse ore, così, la showgir argentina ha condiviso un video in cui il protagonista è il figlio Santiago che, con le scarpe de padre, dà vita ad una divertente quanto brillante esibizione danzante sotto gli occhi divertiti e innamorati dei genitori. Al termine dell’esibizione, Santiago ha restituito le scarpe al padre ringraziandolo per il prestito mentre Stefano ha risposto “prego”. Il piccolo Santiago, dunque, dimostra di avere tutte le carte in regola per portare avanti il talento di famiglia. In attesa di capire se il suo futuro sarà nel mondo dello spettacolo, si gode l’affetto di mamma Been e papà Stefano.

