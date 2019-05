Belen Rodriguez/ Costanzo la promuove, ora si dedica a De Martino e Santiago?

Belen Rodriguez prenderà una pausa dal lavoro?

Belen Rodriguez dopo aver condotto l’ultima edizione di Tu sì que vales ed essere tornata sul palco di Colorado, la showgirl argentina potrebbe prendersi una pausa per dedicarsi totalmente alla sua famiglia. Il figlio Santiago è sempre stato la sua priorità e da quando è tornata tra le braccia del marito Stefano De Martino potrebbe decidere di realizzare quello che è il suo grande sogno ovvero avere un altro figlio. Con il ritorno di fiamma con il marito, tutti i pezzi del puzzle sono tornati a posto ed ora il secondo figlio potrebbe finalmente arrivare. Per regalare a Santiago un fratellino o una sorellina, così, Belen potrebbe davvero decidere di mettere in stand by la propria carriera dopo anni vissuti sempre in prima linea.

Maurizio Costanzo promuove Belen Rodriguez a pieni voti

Belen Rodriguez, dunque, si vedrà sempre meno in televisione? L’argomento è diventato d’attualità al punto che anche Maurizio Costanzo, nella rubrica che cura sul settimanale Nuovo, ha parlato del lavoro della showgirl argentina. “Belen non solo è bella ma ha dimostrato di essere anche preparata. Non credo venga tenuta in panchina da Mediaset, anzi la sua sembra una scelta precisa: centellinare le sue apparizioni per non rischiare la sovraesposizione”, ha spiegato Maurizio Costanzo che ha ricordato anche e numerose apparizioni della showgirl in Rai. Il giornalista ha poi concluso: “In questi giorni la conduttrice sembra vivere un momento particolare con De Martino: i due sono tornati insieme ed è bene che lei si prenda tutto il tempo di cui ha bisogno per il privato”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA