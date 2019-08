Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Vacanze senza famiglie: ecco perchè

Durante i primi anni della loro storia d’amore, prima che il matrimonio naufragasse con la separazione, Belen Rodriguez e Stefano De Martino erano soliti trascorrere le vacanze con le rispettive famiglie. Ad Ibiza, ma anche in Salento, il clan Rodriguez-De Martino ha trascorso intere settimane tra cene, balli e feste. Quest’anno, invece, è tutto diverso. I genitori di Belen, ma anche lo stesso Jeremias Rodriguez non hanno ancora raggiunto Ibiza così come Adelaide De Martino, la sorella di Stefano. Ad Ibiza, però, si trova Cecilia Rodriguez, in vacanza con il fidanzato Ignazio Moser, ma nessun incontro con la sorella. Il motivo? Un’esplicita richiesta di Stefano De Martino che avrebbe chiesto alla moglie di tenersi alla arga dalla movida dell’isola spagnola, preferendo la zona più tranquilla di Santa Gertrudis de Fruitera.

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO: VACANZE SENZA LE RISPETTIVE FAMIGLIE

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, con il figlio Santiago, stanno così trascorrendo le vacanze come una normale famiglia, tenendosi lontani, come spiega il settimanale Spy, dai posti frequentati dai vari personaggi famosi, ma anche dai paparazzi. Una vacanza intima quella che si è concessa la coppia che sta tenendo lontana anche i genitori. Belen, infatti, rivederà mamma Veronica e papà Gustavo solo a Ferragosto. Nessuna grande tribù, dunque, nella casa di Ibiza di Belen e Stefano che stanno sfruttando l’estate per solidifcare ulteriormente il rapporto dopo il lungo periodo di separazione. Una scelta che Belen avrebbe fatto per soddisfare una richiesta del marito di cui è sempre più innamorata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA