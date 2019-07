Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Video coccole in spiaggia e “volo” per Santiago

Continuano le vacanze per Belen Rodriguez e Stefano De Martino in quel di Ibiza. Vacanze colorate d’azzurro, come quello del mare cristallino in cui li vediamo immergersi assieme al loro bambino Santiago. Ma anche colorate di rosso, quelle dell’amore che traspare da ogni singolo scatto postato sui social dalla coppia. Quella di Stefano e Belen è una vera e propria luna di miele, diversa dalla prima, più matura e consapevole. I profili Instagram dei due sono riempiti da scatti che li vedono insieme in barca, o stesi in spiaggia al sole, o ancora in acqua col piccolo Santiago. In una delle sue ultime stories, Belen e suo figlio sono su di una tavola da surf e, a riprenderli dall’altra parte, c’è quasi certamente Stefano.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, vacanze d’amore

Anche sul profilo Instagram di Stefano De Martino non mancano immagini di questa vacanza d’amore e, soprattutto, di famiglia. In un ultimo e divertente video postato, il ballerino e conduttore è in acqua e lancia con grande forza il piccolo Santiago in aria, facendo fare al bambino un tuffo altissimo. Santiago è molto divertito e mostra di avere una grande passione per il mare, così come mamma e papà. Un quadretto davvero emozionante, come i tantissimi fan della coppia commentano. “Così vi voglio vedere per sempre” scrive qualcuno, o ancora “Siete bellissimi, vi vedo felici e gioisco della vostra felicità. Passate buone vacanze”. Insomma, Belen e Stefano sono innamoratissimi e le immagini eliminano gli ultimi dubbi rimasti ai più scettici.

Visualizza questo post su Instagram 𝒮𝒾𝓃 𝓂𝒾𝑒𝒹𝑜. Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino) in data: 24 Lug 2019 alle ore 8:10 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA