Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ La showgirl marca il territorio “mio marito…”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono innamorati pazzi. Pur essendo consapevole di essere l’unica donna della vita del conduttore napoletano che ha occhi solo per lei, la showgir argentina, come tutte le donne, teme la concorrenza e così, su Instagram, marca il territorio. Oltre a pubblicare foto in cui sfoggia il fisico e la bellezza dell’uomo che ha scelto come marito e come padre di suo figlio, Belen si diverte anche a condividere foto in cui Stefano appare con un’espressione buffa sottolineando, inoltre, come l’uomo protagonista dello scatto in questione, sia suo marito. “Mio marito e la serietà non si incontreranno mai”, scrive Belen sottolineando le parole “mio marito“. La Rodriguez che ha voluto il ritorno di fiamma a tutti i costi, dunque, non ha alcuna intenzione di permettere che qualcuno turbi il suo momento di felicità.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: coccole hot in barca e partono di nuovo le critiche

Quella di Belen Rodriguez e Stefano De Martino è un’estate davvero bollente. La showgirl argentina è tornata ad Ibiza, la sua isola del cuore, dove oltre ad occuparsi a tempo pieno del figlio Santiago, si concede anche dei momenti speciali con Stefano De Martino. Nelle scorse ore, in particolare, su Instagram, ha pubblicato un video in cui è in barca con la sua famiglia. Mentre si gode il sole, Belen si concede anche qualche coccola speciae con il marito e le critiche non si sono fatte attendere. Alcuni utenti, infatti, sottolineano come, la showgir sia tornata a pubblicare tutta la sua vita su Instagram nonostante si fosse ripromessa di non farlo più. La felicità nell’aver ritrovato il marito, però, è più forte di tutto e di tutti e la Rodriguez, forse ingenuamente, non perde occasione per condividere il suo momento magico con le persone che le vogliono bene, compresi i suoi followers.





