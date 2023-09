Belen Rodriguez fa sul serio con Elio Lorenzoni/ La dedica d’amore diventa virale

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni sono una coppia ufficiale: la verità dell’argentina

Ebbene sí, Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni sono ufficialmente una nuova coppia, dopo la rottura, l’ennesima, tra la showgirl argentina e Stefano De Martino.

Belen Rodriguez, dopo diverse battute d’arresto del matrimonio con Stefano De Martino, potrebbe rivelarsi prossima al divorzio con il vip e conduttore Rai nonché padre del primogenito, Santiago. Adesso che lei sembra aver ritrovato il sorriso e la luce negli occhi tipica dello status di una ragazza innamorata, dal momento che é al fianco dell’imprenditore nel mondo dei motori, Elio Lorenzoni.

E la conferma del nuovo amore, che potrebbe portare Belen Rodriguez a volere il divorzio da Stefano De Martino, é un momento di condivisione social, una dedica avanzata dall’argentina a colui che si direbbe il neo fidanzato “nip”. Elio, almeno per il momento, non é noto all’occhio pubblico in quanto non appartenente al mondo dello spettacolo, a differenza della vip Belen Rodriguez, ma al di là della categoria sociale di appartenenza l’argentina si direbbe innamoratissima dell’amato.

Il nuovo amore di Belen Rodriguez divide il web

Su Instagram, a corredo del nuovo post fotografico Belen Rodriguez dedica una mise al nuovo compagno, come una dedica social d’amore, scrivendo: “Il primo vestito per te”. Lo status social é una carrellata di foto che immortalano la showgirl argentina al fianco di Elio Lorenzoni. Una conferma del gossip che vede Belen di nuovo innamorata, lontana dall’ex marito Stefano De Martino, e che intanto scatena tra le reazioni più disparate nel web, a margine del post rivelatorio.

“Cioè la figlia che ha appena 1 anno ha

visto la mamma già con 3 uomini diversi… e le fate anche i complimenti! Mah…bho…”, si legge tra i detrattori della nuova coppia, che replicano ai consensi del nuovo amore. Poi, si legge ancora, nei messaggi di chi, tra gli utenti, approverebbe l’unione contro le malelingue: “Ma quando scrivete ‘poveri figli chissà i traumi, chissà da grandi cosa penseranno di te’… Ma voi cresciuti nelle famiglie con mamma e papà sempre a messa, siete venuti su bene? No, perché là fuori è pieno di gente di m***a, anche se cresciuta negli ambienti ‘sani'”.

