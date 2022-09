Belen Rodriguez, guerra con Elodie per l’ex Andrea Iannone?/ La reazione al flirt

Belen Rodriguez contro la coppia Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone? Spunta una curiosa reazione

Com’era stato anzitempo segnalato dai beninformati del gossip, Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone sono ufficialmente una coppia e a confermare le recenti indiscrezioni sulla nuova lovestory vip dell’estate 2022 é stata la stessa cantante. In un intervento concesso tra le pagine di Vanity Fair, infatti, la regina dell’estate 2022 con il singolo #1 nella Ear-one chart, Tribale -canzone che ha registrato il maggior numero di passaggi nelle radio- ha così testualmente confermato la sua storia con il pilota di MotoGP: “Andrea Iannone? È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne”.

Elodie e Andrea Iannone, "pranzo tête-à-tête" a Milano/ Dopo le vacanze...

Nel web c’è chi ha pensato ad una possibile reazione alla conferma della lovestory da parte di Belen Rodriguez, dal momento che la modella argentina -seppur recentemente tornata a fare coppia fissa con Stefano De Martino – é un’amica storica di Elodie Di Patrizi ed ex fiamma di Andrea Iannone. Ed é accaduto tra le Instagram stories di Deianira Marzano: l’esperta di gossip ha condiviso le immagini dell’ultimo avvistamento di coppia di Andrea Iannone ed Elodie Di Patrizi registratosi su segnalazione degli utenti del web a Lugano, in Svizzera, e, di tutta risposta, un internauta ha così tacciato Belen Rodriguez di non vedere di buon occhio la relazione avviatasi tra Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone: “Sarà per questo che Belen ha smesso di metterle like alle foto? Stanno insieme al 100% e lei [Elodie, ndr] è molto amica di Belen, la quale c’è rimasta malissimo”.

Elodie a Venezia 79, oltre i pregiudizi/ "Niente imbarazzo per il nudo" "Non voto PD"

La verità sul “triangolo” Belen Rodriguez, Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone

Dal suo canto l’esperta di gossip Marzano ha in un certo senso sconfessato l’indiscrezione a suon di “Belen intossicata per Elodie e Iannone? Non penso“, per poi comprovare la sua tesi. L’esperta di gossip ha infatti dato una sbirciata alle interazioni social intercorrenti tra Elodie e Belen, riuscendo così a pervenire al nuovo like che in questi giorni la modella ha battuto ad un post della cantante: si tratta di uno stato che immortala Elodie mentre é al debutto come attrice al Festival di Venezia in corso. Che il mi piace di Belen in questione sia, quindi, la comprova che i rapporti tra le storiche amiche siano rimasti invariati nel tempo, nonostante Andrea Iannone? Staremo a vedere cosa accadrà tra le storiche amiche e il pilota di MotoGp.

Elodie "Scena di nudo? Nessun imbarazzo sul set"/ "Giorgia Meloni? Un solo pregio…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)













© RIPRODUZIONE RISERVATA