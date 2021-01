Belen Rodriguez: “Ho sempre mantenuto le palle e la parola”/ Stoccata a De Martino?

Belen Rodriguez lancia una frecciatina a Stefano De Martino sui social? La showgirl argentina, dopo la fine del suo matrimonio con il conduttore napoletano, è tornata ad essere la protagonista del gossip. Diversi i rumors intorno alla sua vita privata fino all’ufficializzazione della relazione con Antonino Spinalbese, il 25enne hair-stylist con cui fa coppia fissa da qualche mese e da cui aspetterebbe un figlio. Sono tanti gli indizi che confermerebbero la seconda gravidanza di Belen che, tuttavia, per ora, non smentisce e non conferma. Il sogno di avere il secondo figlio non è mai stato un mistero per Belen che, ora, accanto a Spinalbese, ha ritrovato la serenità e il sorriso. In attese di conferme, i fans continuano a seguirla sui social dove, oltre a mostrarsi sempre più bella, nelle scorse ore, ha lanciato quella che, a detta di qualcuno, potrebbe essere una frecciatina.

Belen Rodriguez conquista i fan sui social

Con i capelli sciolti, un maglioncino a lupetto e il viso in primo piano, Belen Rodriguez lancia una provocazione scrivendo, sotto l’ultima foto, una frase estratta da Scarface, il film di Oliver Stone e interpretato da Al Pacino. “Io tutto quello che ho a questo mondo sono due cose: le palle e la parola, e le ho sempre mantenute tutte e due – Scarface”, ha scritto la showgirl argentina. Tantissimi i like e i commenti dei fan che, nelle parole scelte dalla Rodriguez, avrebbero visto una frecciatina sottile a Stefano De Martino, recentemente pizzicato con la modella Mariacarla Boscono. “Non hai peli sulla lingua e fai sempre ciò che senti, ecco! E piaci anche per questo”, ha scritto un utente. “Non ti tieni mai un cecio in bocca, come si suol dire e per questo mi piaci“, aggiunge un altro. E ancora: “Essere schietti e sinceri ai più non piace, ma i veri amici apprezzano e ringraziano”, “Bravissima. Sei sempre diretta e ti assumi le responsabilità”.





