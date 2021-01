Belen Rodriguez “Look materno al parco”/ Mano nella mano con Antonino Spinalbese…

Belen Rodriguez incinta? Si continua a parlare di questa possibile gravidanza della showgirl soprattutto perché lei, a differenza di altre volte, non ha smentito categoricamente quello che è successo. Le attenzioni sono ancora tutte per lei e a parte le foto che lei stessa continua a postare anche con l’aiuto del suo nuovo compagno, i paparazzi sono sempre pronti a immortalarla in giro per Milano con lui. Le ultime foto sono quelle che Chi pubblica oggi mostrando la bella Belen Rodriguez con quello che definisce “look materno” con tanto di salopette che sembra quella tipica del look premaman quasi per voler nascondere il pancino che in alcune foto sembra addirittura fare capolino sotto il lungo cappotto. Lei e il suo compagno continuano a giocare con la questione della gravidanza ma nessuno ha ottenuto ancora una dichiarazione ufficiale.

Belen Rodriguez incinta? “Look materno al parco” nelle nuove foto di Chi

Il settimanale prova a mettere insieme le tappe di questi mesi, mesi intensi in cui Belen Rodriguez è passata dalle possibili seconde nozze con Stefano de Martino all’addio arrivato proprio con la fine del lockdown alle porte della primavera. Da allora nella sua vita è cambiato tutto tanto che adesso si parla di una seconda gravidanza grazie al suo nuovo compagno Antonino Spinalbese che ha conquistato il piccolo Santiago e anche il resto della famiglia entrando a far parte del clan. Lo stesso settimanale poi sottolinea che quando hanno parlato con lei di Spinalbese, la showgirl ha sottolineato che si tratta di quello giusto e che sognava adesso di avere una sorellina per il piccolo Santiago. E’ arrivato davvero il momento quindi?



