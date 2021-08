Belen Rodriguez in bikini dopo 3 settimane dal parto/ Foto: forma perfetta e…

Belen Rodriguez, a tre settimane dal partp, sfoggia un fisico perfetto. La showgirl argentina ha partorito lo scorso 12 luglio, ma i segni della gravidanza, sul suo corpo, sono già scomparsi. Dopo i primi giorni trascorsi a casa con la piccola Luna Marì e il compagno Antonino Spinalbese, Belen è tornata a lavoro partecipando alle registrazioni della nuova edizione di tu sì que vales. Dopo un leggero malore che ha ritardato temporaneamente il suo rientro, Belen ha sfoggiato un fisico al top della forma indossando una minigonna. Durante il weekend, però, ha deciso d’indossare il bikini e la foto pubblicate tra le storie di Instagram ha immediatamente fatto il giro del web. Bellissima, con l’addome piatto, le gambe snelle e in perfetta forma, la showgirl argentina incanta tutti.

Belen Rodriguez, il segreto di bellezza

Belen Rodriguez ha un fisico mozzafiato grazie a Madre Natura, ma la showgirla argentina, cerca di curarlo nel migliore dei modi. Mangia bene, si allena e in questo periodo si sta concedendo anche della passeggiate in bicicletta. Dopo aver praticato il pilates per tutto il periodo della gravidanza, Belen ha ricominciato ad allenarsi dopo aver partorito scegliendo un allenamento leggero che, però, le permette di riprendere il ritmo. Inoltre, nella villa delle vacanze ad Albarella dove sta trascorrendo le vacanze con la sua famiglia, la showgirl approfitta delle belle giornate di sole per delle passeggiate rigeneranti. A renderla ancora più bella è la felicità che le regalano il compagno Antonino e la piccola Luna Marì che ha conquistato tutti i membri della famiglia.

