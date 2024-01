Belen Rodriguez: “Io come Ilary Blasi, ma lei è stata forte”/ “Sono caduta nel baratro, l’amore è altro!”

Belen Rodriguez e le nuove confessioni sul tradimento: “Io come Ilary Blasi, ma lei è stata forte”

È un racconto molto forte quello che Belen Rodriguez ha fatto di sé e del periodo che ha recentemente vissuto, e ancora sta vivendo, nell’intervista rilasciata al settimanale Chi. La showgirl e conduttrice argentina è tornata a parlare delle delusioni d’amore, dei tradimenti dell’ex marito Stefano De Martino, paragonandosi a Ilary Blasi.

“Le nostre situazioni sono più vicine di quanto immaginiate, – ha spiegato Belen nell’intervista – lei è stata più brava a gestire il dolore, è stata forte, ha avuto più testa, io mi lascio trascinare. Lei ha un’altra cultura, ma anche la sua è una forma di difesa, anche lei si sta proteggendo, anche lei starà soffrendo moltissimo”. È chiaro il riferimento alla situazione di Ilary con l’ex marito Francesco Totti e dei presunti tradimenti dei quali la conduttrice ha ampiamente parlato nel suo documentario ‘Unica‘, presente su Netflix.

Belen Rodriguez e il crollo personale: “Sono caduta nel baratro”

Le delusioni d’amore, la sofferenza che ne è scaturita, hanno portato Belen Rodriguez a vivere un periodo drammatico, moralmente quanto fisicamente. “Sono caduta nel baratro anche perché mi mancavano amore, comprensione, rispetto, lealtà, i principi su cui si basa un matrimonio, nella buona e nella cattiva sorte.” ha spiegato la conduttrice.

Belen ha proseguito con quella che sempre una stoccata al suo ex marito Stefano De Martino: “La gente a volte scappa di fronte ai problemi, se ne va, ti tradisce. L’amore è restare anche quando la persona non ti piace perché la vedi debole, questo è amore. Abbiamo perso il punto focale: puoi avere successo, i follower, ma se torni a casa e non hai l’amore non hai niente. Mi stavo giocando la vita, chiedevo aiuto. Sono caduta una volta in vent’anni e avevo bisogno che mi tenessero la mano come io l’ho tenuta a tutti.” Il desiderio della showgirl, nella vita personale così come nel lavoro, è ora soltanto uno: “Voglio essere felice”.

