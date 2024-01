Belen Rodriguez: “Italia paese maschilista, senza cul* sodo non funzioni”/ “Ho lasciato il lavoro perché…”

Belen Rodriguez, la crisi personale e la pausa dalla TV: le rivelazioni della showgirl

In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, Belen Rodriguez è tornata a parlare della sofferenza in amore, degli ex, ma ha anche spiegato le motivazioni che l’hanno portata a prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo. “Ho commesso tanti sbagli e il primo è stato quello di avere smesso di credere nelle mie capacità.” ha esordito la conduttrice e showgirl argentina. “Mi sono nascosta nei pregiudizi degli altri, ho creduto a chi mi sminuiva, mi sono sentita piccola e inutile. Ero solo bella, ma poi anche la bellezza svanisce. La bellezza risiede nella luce ma, a 40 anni, la bellezza esteriore inizia a salutarti.”

Il lungo sfogo di Belen culmina in un attacco ben mirato: “Per quanto mi voglia bene, non sono quella che ero a 20 anni. E, soprattutto in un Paese maschilista, se non hai più il culo sodo non funzioni e prendono una più giovane”.

Belen Rodriguez: “Ecco perché ho deciso di lasciare la TV”

Mesi fa Belen Rodriguez ha lasciato la TV, la conduzione de Le Iene in primis, per dedicarsi a se stessa e ai suoi affetti più cari. Una scelta che ha voluto chiarire proprio nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Chi: “Ho lasciato perché, in quel momento, non avrei portato rispetto al mio lavoro. – ha spiegato – Quando dico che l’amore è al primo posto nella mia vita parlo dell’amore a 360 gradi per me stessa, per la mia famiglia, i miei figli e lo stavo trascurando. Non mi amavo più. Per me i soldi non contano, per ritrovarmi ho rinunciato alla mia carriera con il rischio di perderla, ho rischiato di chiudere tutti i rapporti. Avevo perso entusiasmo, non mi stavo rispettando”. Un saluto (momentaneo) obbligato, dunque, quello di Belen alla TV.

