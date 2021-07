Belen Rodriguez, la figlia Luna Marì è nata? Il video indizio/ “Ha calciato un rigore per Italia-Spagna”

Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez scatenata per Italia Spagna “tira” un rigore!

Quando nasce Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese? Il mese tanto atteso è ufficialmente iniziato da sette giorni, ma la piccola è ancora nella pancia di mamma Belen che, ieri sera, durante la semifinale di Euro 2020 tra Italia e Spagna, ha fatto il tifo per gli Azzurri di Roberto Mancini seguendo la partita dal divano di casa. La showgirl argentina, ormai agli sgoccioli della gravidanza, durante la fase finale della sofferta partita, poco prima dei decisivi calci di rigore, ha regalato ai fans un divertente video. Dopo aver inquadrato tutti gli azzurri al centro del terreno di gioco prima dei rigori, Belen si sofferma sul pancione in movimento. “Ha calciato un rigore anche Luna”, dice Belen nel video pubblicato tra le storie di Instagram.

In casa Rodriguez-Spinalbese è ufficialmente partito il countdown per la nascita della piccola Luna Marì, molto attesa anche dal fratellino Santiago che non vede l’ora di conoscerla. La data precisa ancora non c’è, ma ogni momento, ora, potrebbe essere quello giusto. Il parto di Santiago avvenne prima della quarantesima settimana e non è escluso che possa essere così anche per Luna Marì che continua a divertirsi nella pancia di mamma Belen. La showgirl argentina, nonostante il grande caldo, sta affrontando gli ultimi giorni con pazienza anche se non vede l’ora di poter guardare il viso della sua bambina. Con il pancione ormai grande, la Rodriguez si lascia così coccolare dal compagno Antonino Spinalbese e dal resto della famiglia. Anche zia Cecilia e zio Jeremias, così come i nonni Veronica e Gustavo, non vedono l’ora di cominciare a coccolare la piccola principessa.

