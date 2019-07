Belen Rodriguez/ La foto al “buio” dopo down di Instagram: seconda vita con Stefano

Belen Rodriguez vince su tutto e tutti, compreso il down di Instagram delle ultime ore. Le influencer erano disperate in queste ultime ore in quanto, moltissime di loro, non hanno potuto pubblicare i loro contenuti che, nella maggior parte dei casi, corrispondono anche a cifre importanti, essendo gli scatti molto spesso, frutto di pubblicità e collaborazioni. La showgirl argentina ha avuto modo di pubblicare uno scatto e, per via di queste problematiche, la sua immagine non veniva visualizzata. Nonostante questo, gli estimatori l’hanno commentata ugualmente, lasciando parole di apprezzamento nonostante la fotografia non venisse visualizzata nel migliore dei modi. “Non carica. Like a fiducia. Un abbraccio”, ha scritto qualcuno tra i commenti. Questo pensiero, ha divertito molto la moglie di Stefano De Martino che ha risposto con una risata.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la seconda vita insieme

Belen Rodriguez dopo il riavvicinamento da Stefano De Martino sta vivendo quasi una seconda vita e splende di nuova luce. Proprio il ballerino, intervistato di recente da Diva e Donna, ha svelato di aver fatto dei sacrifici per riconquistare la moglie: “Come per tutte le cose preziose, anche per questa ho faticato e ho fatto dei sacrifici. Per riconquistare Belen mi sono letteralmente rimboccato le maniche”. De Martino inoltre, nonostante gli impegni ha confessato di volersi ritagliare del tempo per tutte le cose rare della vita, nonostante la corsa frenetica costante: “Nella vita si corre, tra mille impegni: sto imparando anche a godermi ogni preziosissimo istante con la mia famiglia”. E per quanto riguarda le voci di una seconda presunta gravidanza? “Arriverà, ma quando sarà il momento”, ha ripetuto ancora una volta.

