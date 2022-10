Belen Rodriguez, la profezia di Cecilia stronca Antonino Spinalbese/”L’uomo giusto é…”

Belen Rodriguez torna a Verissimo, tra il presente Stefano De Martino e il passato Antonino Spinalbese: la difesa di Cecilia Rodriguez

Mentre l’ultimo ex fidanzato Antonino Spinalbese concorre al Grande Fratello vip 7 in corso, Belen Rodriguez torna a Verissimo e su di lei aleggia la profezia dell’uomo giusto della sorella, Cecilia Rodriguez. Ha da poco allargato la famiglia formata dal primogenito avuto dall’ex marito Stefano De Martino, Santiago, con l’arrivo della secondogenita Luna Marie concepita con Antonino Spinalbese, tornando a fare coppia con l’ex ballerino di Amici 9, sulla scia di una curiosa previsione sul futuro dell’amata sorella Cecilia Rodriguez, e in data 2 ottobre Belen Rodriguez riappare in tv , come ospite in studio per un’intervista, a Verissimo, in cui non si risparmiano retroscena sulla vita privata e la carriera costellate di amori e successi stellari. Belen Rodriguez nasce in Argentina, dall’amore tra i genitori dalle umili origini Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani, di cui lei é la primogenita dei figli insieme ai fratelli Cecilia Rodriguez e Jeremias Rodriguez. Il rapporto tra Belencita e la sua famiglia d’origine é inscindibile nonostante la fuga della modella dall’Argentina, la terra natale, che Belen ha lasciato in tempi di crisi economica per poi arrivare in Italia, dove ha acquistato casa ai genitori con i primi guadagni lavorando come ragazza immagine, poi modella, prima di avviarsi alla carriera tv. Belen rende i familiari partecipi della sua quotidianità, dal lavoro alla gestione dei brand Me fui -gestito dalle sorelle – e Hinnominate facente capo ai tre fratelli, al privato, tanto che ancor prima che si ufficializzasse il suo recente ritorno di fiamma con Stefano De Martino seguito alla rottura con Antonino Spinalbese, la sorella Cecilia Rodriguez si é sentita in dovere di difendere la sua posizione di donna e mamma che per i detrattori avrebbe concepito la secondogenita per errore, dato l’amore fugace con l’ex hairstyler che é ora concorrente al Grande Fratello vip.

Nell’intervista concessa a Nuovo TV, Cecilia Rodriguez ha così difeso la sorella ospite a Verissimo: “C’è gente molto ignorante, che non sa come stanno realmente le cose e si fa condizionare da quello che si dice su di lei. Io so chi è mia sorella e quale tipo di donna è. E conosco la vita che ha avuto, tutto quello che ha dovuto passare di bello ma anche di brutto”. L’intervento, con rimandi allusivi alle critiche sull’amore fugace di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, poi prosegue: “Le indecisioni ci possono essere state, magari può aver sbagliato a scegliere qualche volta, ma parliamo di sentimenti. È una donna fortissima e bellissima: gli sbagli si possono fare, le indecisioni in amore si possono avere, ben vengano i cambiamenti”.

Cecilia Rodriguez e la previsione su Belen Rodriguez, ospite a Verissimo

Insomma, la rottura unitamente alla lovestory vissuta con Antonino Spinalbese potrebbe essere vista come un bene e non un male come si possa pensare, per Belen Rodriguez, anche perché – secondo la profezia di Cecilia Rodriguez – l’hairstyler proprio come tutti i cambiamenti diventano le fondamenta di una casa, un porto sicuro, la famiglia allargata che é il presente dell’argentina: “Belen è cosciente della donna che è. Una volta, quando era più giovane, ci stava male. Ora no. Si è sposata, non ha funzionato e ha conosciuto altri uomini. Però questa è la sua vita. È grande e farà quello che deve fare fino a quando non troverà l’uomo giusto. Ma magari quello giusto c’è sempre stato”.

Parole che mirano a scavare in profondità dal terreno fertile dei pregiudizi, quelle di Cecilia Rodriguez, e che indicherebbero la verità che Stefano De Martino sia l’uomo giusto di Belen Rodriguez, visto il recente ritorno di fiamma tra i due ex coniugi. E se vero é il detto che tutte le strade portano a Roma, può allora dirsi certo che anche Antonino Spinalbese abbia portato l’argentina nuovamente a Stefano De Martino.











