Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ La foto acqua e sapone fa impazzire i fan

Belen Rodriguez in vacanza ad Ibiza, si è fatta scattare una foto dal suo Stefano De Martino, proponendosi ai follower totalmente acqua e sapone. “Gracias a la vida, Ibiza 2019”, scrive l’argentina nella didascalia della foto. Tanti i commenti da parte dei follower, dopo averla vista senza un filo di trucco. Qualcuno si perde in dediche sdolcinate: “Tu sei una persona da prendere esempio soprattutto per come affronti la vita in maniera positiva, nessuno ti ha mai regalato niente hai lavorato sodo per arrivare dove sei e se magari qualcuno non credeva in te non ti abbattevi sorridevi e ricominciavi da capo”. Il messaggio dell’estimatrice continua: “Hai investito i tuoi risparmi e hai creato un tuo piccolo impero dove hai dato lavoro ad altre persone. Per me sei un esempio e chi dice il contrario dovrebbe fare i tuoi stessi passi per arrivare dove sei. Santi è davvero orgoglioso della sua mamma credimi”. Altri invece, si concentrano sulla sua bellezza senza un filo di trucco in volto: “Tu non hai bisogno di trucchi o filtri… Meravigliosa”.

Belen Rodriguez: la foto acqua e sapone fa impazzire i fan

“Sei tanta ma tanta roba”, “Sei il top! Senza trucco sembri una ragazzina!”, “Cara Belen, il tuo sguardo dice tutto. Sei incantevole, hai gli occhi a cuoricino. Buona vita”, “Sena trucco sei ancora più bella”. Questi i commenti che Belen Rodriguez troverà sul suo post acqua e sapone, direttamente da Ibiza. La coppia, dopo la ritrovata unione, sta “lavorando” per regalare un/a fratellino/sorellina al piccolo Santiago. Ed infatti, a tal proposito proprio Stefano De Martino ha affermato di recente: “Siamo fatalisti: non amiamo fare programmi, preferiamo affidarci al destino”, ha rivelato in un’intervista a Nuovo Tv. Quel che è certo è che la famiglia è decisamente unita: “In Santiago vedo la mia stessa ironia. Dalla mamma, oltre alla bellezza, spero abbia preso la tenacia: Belen è una delle donne più testarde che io conosca”. Nel frattempo, lo scatto della showgirl argentina ha fatto il pienone di like e noi, ve lo riproponiamo a seguire.

Visualizza questo post su Instagram 𝙶𝚛𝚊𝚌𝚒𝚊𝚜 𝚊 𝚕𝚊 𝚟𝚒𝚍𝚊 𝙸𝚋𝚒𝚣𝚊 𝟸𝟶𝟷𝟿 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 13 Lug 2019 alle ore 11:56 PDT





