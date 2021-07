Belen Rodriguez, Luna Marì è nata?/ Foto della culla e mistero su Tu si que vales

Luna Marì, gli indizi di Belen Rodriguez: è arrivata la culla!

Sono ore di grande attesa per Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese, la loro famiglia ma anche per i tantissimi fan della showgirl. Ormai il countdown per l’arrivo della piccola Luna Marì è partito da qualche giorno ma della piccola non c’è ancora traccia. Gli indizi, però, non mancano. L’ultimo è arrivato ancora sul profilo Instagram della Rodriguez che, alcune ore fa, ha postato una bellissima culla rosa. “Dolce”, è la parola che accompagna lo scatto che indica che il parto è ormai vicinissimo. Si tratta infatti di ore: presto Belen terrà la sua piccola tra le braccia e l’eccitazione è condivisa da tutti i componenti della famiglia, a partire da mamma Veronica che commenta ogni scatto di Belen che riguarda la piccola in arrivo. Intanto i fan monitorano il profilo della showgirl che, da un momento all’altro, potrebbe annunciare che la piccola è nata.

Mentre, dunque, si attende la nascita di Luna Marì, si parla già degli impegni lavorativi che attendono Belen Rodriguez. Stando alle ultime indiscrezioni, sono già iniziate le registrazioni della nuova edizione di Tu Si Que Vales, il talent show che ci accompagnerà nei sabato sera post-estate. Il cast è stato confermato, quindi ritroveremo Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni alla conduzione e Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli alla giuria. Belen, tuttavia, proprio per la gravidanza e l’imminente parto sarebbe al momento assente. Aleggia, dunque, un dubbio: che possa essere sostituita per questa edizione, vista l’imminente maternità? Al momento non c’è risposta certa.

