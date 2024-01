Belen Rodriguez: “Meglio di un castello dove si piange…”/ La frecciatina di Capodanno a Stefano De Martino

Belen Rodriguez vola in Argentina e scorda Stefano De Martino

Belen Rodriguez vola nella madrepatria in Argentina per i festeggiamenti di Capodanno 2024 e, insieme ad Elio Lorenzoni, sembra dimenticare in definitiva l’ormai ex, Stefano De Martino. La showgirl argentina più amata in Italia, Belen Rodriguez, sembrerebbe, inoltre, lanciare una clamorosa frecciatina all’ormai ex coniuge Stefano De Martino, mentre si lascia affiancare dall’amato Elio Lorenzoni al soggiorno argentino

Ma non é tutto. Perché insieme alla neo coppia ormai nota agli amanti del gossip made in Italy vi é anche la famiglia di Belen Rodriguez. Belen Rodriguez si rilassa con la sua famiglia in Argentina, dopo Natale, atterrando alla volta del Sud America insieme ai suoi bambini Santiago e Luna Marie, oltre che con il fidanzato Elio Lorenzoni. In questi giorni, infatti, non a caso la showgirl argentina é la fautrice di molteplici post via social dove sembra palesarsi visibilmente serena e appagata.

Belen Rodriguez menziona indirettamente l’ex Stefano De Martino, in una frecciatina al veleno: il sospetto web

Belen, in particolare, posa in una foto rilasciata tra le proprie storie via Instagram, in cui lei e il compagno sono seduti sul gradino di un marciapiede. La showgirl sorride mentre con una mano accarezza il viso del fidanzato, il quale intanto, la abbraccia e le porge un tenero bacio sul capo. Ma non é tutto.

Perché, tra gli indizi che vedrebbero ormai Belen Rodriguez scordare l’ex coniuge Stefano De Martino con Elio Lorenzoni, con tanto di frecciatina dedicata al primo, si impone una Instagram story da un proverbio che canta: «Una capanna dove si ride è meglio di un castello dove si piange». Che sia la clamorosa bordata dell’argentina all’ex coniuge? Chissà. Certo é che il fandom di Belen Rodriguez crede che la curiosa citazione sia rivolta proprio al conduttore Rai ed ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, mentre il talent show si rende protagonista di un botta e risposta infuocato con Luca Jurman!

