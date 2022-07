Belen Rodriguez mostra di nuovo la farfallina/ In barca con Stefano De Martino…

Belen Rodriguez: nella foto mostra nuovamente la farfallina

Belen Rodriguez torna a far sognare i fan esattamente come fece nel 2012 quando, scendendo le scale del Teatro Ariston come prima donna donna del Festival di Sanremo. Con una foto pubblicata tra le storie di Instagram, la showgirl argentina ha condiviso una foto in cui indossa un costume intero che, però, lascia intravedere un dettaglio sul suo corpo che i fan conoscono molto bene. Nella foto in questione che potete vedere più in basso, infatti, Belen mostra nuovamente la farfallina.

Una foto che, in poco tempo, ha scatenato l’entusiasmo dei suoi fedelissimi fan che, improvvisamente, sono tornati indietro di dieci anni quando Belen, con la sua bellezza e semplicità, conquistò milioni di italiani.

Belen: la foto della farfallina scattata in barca?

Dopo aver trascorso un romantico weekend in barca con Stefano De Martino pubblicando, dopo mesi, la prima foto di coppia sui social dopo il nuovo ritorno di fiamma, Belen ha deciso di fare un regalo ai fan condividendo una foto in cui è evidente il tatuaggio della farfallina. Una foto che, probabilmente, è stata scattata proprio durante il weekend trascorso con i suoi uomini ovvero Stefano De Martino e il figlio Santiago.

Belen, inoltre, tra le storie di Instagram, ha poi pubblicato una serie di foto e video mentre si prepara per una nuova registrazione di Tu sì que vales 2022 che andrà in onda, in prima serata su canale 5, da settembre.

