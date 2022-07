Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Un bacio tra le onde dopo il silenzio social

Belen Rodriguez e Stefano De Martino “beccati” durante una “segreta” fuga d’amore

Per circa 24 ore è calato il silenzio sui profili social di Belen Rodriguez e Stefano De Martino; un silenzio che ha fatto temere il peggio ai fan della coppia che hanno pensato subito a una possibile rottura tra i due. Presto però è arrivata la smentita! La coppia di innamorati infatti è stata beccata a scambiarsi baci e coccole durante una vera e propria fuga d’amore. A riportare la notizia e a mostrare i vari scatti è stata Deianira Marzano sulle sue storie Instagram. In definitiva quindi il bel ballerino partenopeo e la showgirl argentina non erano affatto in crisi, erano solo intenti a rilassarsi in vacanza, tra le onde del mare di Ponza, dedicandosi dei momento d’intimità, al di fuori del mondo social e delle telecamere.

Belen Rodriguez, dopo aver trascorso un po’ di tempo con la famiglia sull’Isola di Albarella, avrebbe quindi raggiunto il suo bello, Stefano de Martino, a Ponza, insieme anche al figlio Santiago, per trascorrere insieme qualche giorno di vacanza. Le prove di questa loro “scappatella” segreta sono molteplici: un video dove i due nuotano vicini tra le onde, poi un selfie fatto con un fan, e infine uno scatto in lontananza in cui i due si mostrano abbracciate e sorridenti, facendo il simbolo della V, di pace, con le mani.

Ed è stato proprio poco fa, dopo la divulgazione degli scatti “rubati” dalla loro fuga d’amore, che i profili di Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono riaccesi. A dimostrazione di come le malelingue, che li davano ormai per coppia spacciata, avessero torto, si sono mostrati più uniti che mai. In particolare è stata la bellissima showgirl argentina a pubblicare foto e video di come hanno passato insieme il weekend. Prima mostra una mattinata con il figlio Santiago passata al campo volo a volare in elicottero, poi invece mostra il momento in cui con Stefano, dal porto, salgono sulla loro imbarcazione extra lussuosa, la barca “Santiago” (dal nome del figlio).

Ecco poi che i due piccioncini passano l’intera giornata in barca. Nelle storie di lei Stefano e Belen si mostrano una coppia molto affiatata; in particolare a sancire l’amore tra i due c’è uno scatto in controluce in cui si sfiorano le labbra prima di darsi un bacio passionale. A conclusione ci sono video al tramonto dove si vede la bella Belen Rodriguez ballare mentre Stefano De Martino, al timone di Santiago, canta una canzone di Cesare Cremonini (Le sei e ventisei): “L’asfalto mentre corri sembra un fiume verso il mare. Il panorama, se ti volti, è spazio e tu sei l’astronave”. Un chiaro segno che la loro storia d’amore e tutt’altro finita, sembrerebbe infatti continuare “a vele spiegate”.

