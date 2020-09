Belen Rodriguez nuda su Instagram?/ Gli hater: “Non c’è bisogno di svendersi così”

Belen Rodriguez nuda su Instagram? Sembrava una normale domenica pomeriggio da passare comodi davanti alla tv per dividersi tra Mara Venier e Barbara d’Urso con il ritorno dei loro contenitori domenicali, ma alla fine tutto è cambiato quando le notifiche Instagram hanno annunciato che Belen Rodriguez ne aveva sparato un’altra delle sue. In quel momento ecco lo scatto che ha subito lasciato tutti senza parole tra like e commenti. In molti hanno apprezzato il fisico abbronzato e perfetto della showgirl che sembra pronta a far parlare di sé ancora e ancora dopo la rottura con Stefano de Martino, mentre altri hanno subito gridato allo scandalo non capendo quale sia il motivo dietro la decisione di postare foto del genere.

BELEN RODRIGUEZ NUDA SUI SOCIAL?

Dalla “mamma” a chi l’accusa di volersi svendere senza essercene il bisogno il passo è stato breve e Belen Rodriguez è finito di nuovo nell’occhio del ciclone. Da quando ha postato la foto, però, la showgirl sembra essere sparita nel nulla, almeno per adesso, ma non ha di certo rimosso la foto che è rimasta lì sui social e su Instagram ha già raggiunto oltre 200mila like in poche ore ma qualcuno prende la palla al balzo per colpirla nel profondo e commentare la sua vita privata sempre così affollata: “L hanno vista tutti non c’è bisogno di coprirla…” riferendosi proprio alla mano che Belen tiene ben ferma sulla sua famosa “farfallina”. Perché questa foto e perché queste pose ancora così hot e ad alta temperature sui social?

Ecco lo scatto che ha creato così scompiglio:

Visualizza questo post su Instagram Uɴ ᴄᴜᴇʀᴘᴏ ☯︎︎ Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 13 Set 2020 alle ore 7:32 PDT





