Belen Rodriguez, nuovo Tapiro da Striscia: sono 30!/ “In locale senza distanziamento”

Ennesimo Tapiro d’Oro per Belen Rodriguez che segna un vero e proprio record. La showgirl argentina arriva a quota 30 tapiri, l’ultimo lo riceverà questa sera, nel corso della nuova puntata di Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) ovviamente da Valerio Staffelli. Belen Rodriguez conquista dunque un primato: è la più attapirata dal 2008 a oggi nella storia di Striscia la notizia. Segue poi Rosario Fiorello con 25 Tapiri d’oro e Antonio Cassano con 15.

Ma cos’è accaduto alla Rodriguez? Cosa ha fatto la showgirl tanto da meritare il 30esimo Tapiro? Stando a quanto fa sapere Striscia “La showgirl argentina, incinta di cinque mesi, è finita al centro delle polemiche perché sabato era all’inaugurazione di un locale milanese, zona Lambrate, dove più di 400 ospiti hanno ballato senza mascherine e distanziamento.

Belen Rodriguez al centro delle polemiche per un pranzo a Milano

Valerio Staffelli non si è lasciato sfuggire l’occasione di ritornare dalla bella Belen. Così l’ha intercettata a Milano per consegnarle la famosa statuetta dorata e chiederle spiegazioni sull’accaduto. Belén ha dunque raccontato la sua versione dei fatti: “Sono andata lì per pranzo. – ha esordito la showgirl, per poi aggiungere – Ero seduta in una zona riservata e la mascherina l’ho tolta solo per mangiare e scattare qualche foto. Non ho visto la folla, perché sono andata via prima che la situazione degenerasse”, ha concluso poi l’argentina.



