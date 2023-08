Belen Rodriguez: “Ora mi sento di nuovo bene…”/ Il ritorno social divide il web: il motivo

Belen Rodriguez, il ritorno social divide il web

Belen Rodriguez torna ad attivarsi a mezzo social, dividendo così l’opinione del web tra supporters e haters. Sulla scia del gossip che la vedrebbe vivere l’ennesima fase di separazione dal marito storico, Stefano De Martino, Belen Rodriguez si lascia immortalare in una testimonianza social del suo status psicofisico attuale. Riattivatasi via Instagram, a corredo di una nuova carrellata di foto e video che via post la ritraggono mentre si lascia andare ad una sessione di equitazione, la chiacchierata ex moglie di Stefano De Martino rilascia per iscritto, tra i messaggi online, il sibillino: “Ora mi sento di nuovo bene”.

Piovono critiche sul conto della modella, Belen Rodriguez

Che Belen sia alle prese con una fase di transizione, anche piuttosto dura da superare, nella sua vita, non si direbbe un’ipotesi azzardata. Questo dal momento che il gossip vede in crisi il matrimonio della showgirl con Stefano De Martino, specialmente nell’ipotesi di un tradimento che lei potrebbe aver subito dal marito. Ma non solo. Il fronte lavorativo, poi, vede Belen Rodriguez non riconfermata al timone dei programmi TV e streaming Tu si que vales e Le iene, in onda sulle reti Mediaset. Insomma, amore e carriera sembrano vivere una battuta d’arresto, per Belen.

E, intanto, il nuovo post rivelatorio di Belen Rodriguez divide l’opinione degli internauti.

“È inutile che mostri i capezzoli- scrive un commentatore critico-, tanto prima

o poi diventi anche tu la solita minestra e ti cornificano…”; “Per fortuna è passata di moda anche lei”; e poi ancora, tra le altre critiche in contrapposizione ai messaggi di approvazione per la modella, c’é chi taccia la diretta interessata Belen di essere eccessivamente magra,

