Belen Rodriguez ospite a Domenica In?/ Potrebbe svelare la verità su Stefano De Martino, l’indiscrezione

Belen racconterà la rottura con Stefano a Domenica In? L’indiscrezione

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati da diversi mesi, ma ancora non sono state rilasciate dichiarazioni dai diretti interessati. Nei giorni scorsi, è trapelato il rumor secondo cui la showgirl sarebbe stata ospite di Cattelan per parlare proprio del suo ex marito.

Perchè Belen Rodriguez non c'è a Tu sì que vales?/ La verità della showgirl argentina

Davide Maggio ha poi smentito la notizia sul suo portale dichiarando che la trattativa con il conduttore sia sfumata per ragioni ignote. Invece, sembra che Belen abbia deciso di raccontare la verità sulla rottura con Stefano nel salotto di Domenica In, ai microfoni di Mara Venier. Non è sicuro quando e se decida di fare la sua comparsa in Rai, ma è pur vero che la conduttrice sembra aver approvato la sua storia con Elio. Questo avrà spinto la showgirl argentina a dare l’esclusiva a Venier?

Belen Rodriguez compie 39 anni, gli auguri social della sorella Cecilia/ "Ti amiamo con tutto ciò che siamo"

Alessio Sakara tesse le lodi di Belen Rodriguez: “Simpaticissima e affidabile”

Alessio Sakara, campione di rugby e concorrente di Tu si que vales, ha parlato dell’uscente Belen Rodriguez: “E’ simpaticissima e, a dispetto dell’impressione che potrebbe dare a chi non la conosce, non sta sulle sue anzi, è espansiva ed affabile“.

Ai microfoni di Novella 2000, Sakara parlando della conduttrice argentina ha confessato: “In gioventù sono stato giudicato da chi non sapeva nulla di me, quindi mi sono ripromesso di non affibbiare etichette, Mi faccio un’idea di qualcuno dopo averci avuto a che fare. Basandosi su barba, tatuati e musicali, mi tacciavano di poca serietà. Essere superficiale è un errore non cado facilmente, avendo imparato a mie spese quanto possa fare male” ha dichiarato. Per quanto riguarda la sua vita privata, lo sportivo è piuttosto riservato: “Va benone. Non amo parlare del nostro rapporto, ci sono cose che non andrebbero condivise. Farlo equivarrebbe un po’ a violarne il valore” afferma riferendosi alla sua fidanzata.

Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia hanno litigato per colpa di Elio?/ Il retroscena del compleanno

© RIPRODUZIONE RISERVATA