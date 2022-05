Belen Rodriguez paladina dell’autoerotismo/ “Non devi fingere orgasmi e…”

Belen Rodriguez e le confessioni a luci rosse: cosa dichiara sul self-sex a Le iene

Dopo essere tornata a far parlare di sé per i suoi recenti avvistamenti con l’ex marito storico, Stefano De Martino, Belen Rodriguez è al centro dell’attenzione mediatica per le sue recenti dichiarazioni rilasciate sull’autoerotismo. In una nuova puntata de Le iene, il format info-satirico che l’argentina conduce insieme a Teo Mammucari, Belencita ha ammesso di ricorrere spesso e volentieri alla masturbazione per il piacere intimo con se stessa, senza l’aiuto di un uomo al suo fianco. E sempre a Le iene, al rinnovato appuntamento tv dello show, Belencita è tornata a parlare delle sue recenti dichiarazioni tanto chiacchierate, invitando stavolta tutte le donne a fare come lei, per un elenco di benefici.

“Non ti devi sbattere più di tanto”, fa sapere a Le iene, la sexy Belen Rodriguez dall’alto della sua esperienza di vita in quanto mamma e donna indipendente ed emancipata. L’intervento senza filtri è poi proseguito come una confessione pubblica, nel piccolo schermo, per la showgirl argentina, sulla pratica dell’autoerotismo e con dettagli sempre più bollenti e personali: “Scegli con chi vuoi stare, scegli cosa pensare. Non sudi, non ti muovi. Non devi fingere orgasmi”.

L’autoerotismo ancora un tabù in Italia: ecco cosa spinge Belen Rodriguez a praticarlo

Le dichiarazioni che Belen Rodriguez rilascia a Le iene sulla pratica del Self-Sex fanno molto rumore in rete, il che è dipeso anche dal fatto che l’autoerotismo è ancora un tabù in Italia. Con il suo intervento sul tema sessuale Belen dimostra di avere innata una delle peculiarità caratteriali che tanto la contraddistinguono nel mondo dello showbiz, ovvero la schiettezza, che fanno di lei un personaggio tv autentico nel bene e nel male, agli occhi dei telespettatori. ” È una fi***a, lo dico sul serio!”, conclude infine la showgirl argentina sul self-sex.

Ma cosa spinge Belen Rodriguez a tale pratica? Come da lei stessa riportato ai microfoni de Le iene, Belen Rodriguez ricorre alla masturbazione quando intende concedersi del relax e quando si intrattiene a guardare dei film a luci rosse.











