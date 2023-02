Belen Rodriguez, parole dolci per Teo Mammucari alle Iene/ Lui reagisce così e…

Belen Rodriguez e il saluto a Teo Mammucari

Teo Mammucari ha ufficialmente lasciato la conduzione de Le Iene Show che conduceva insieme a Belen Rodriguez con cui non c’è solo un rapporto professionale, ma anche di amicizia. La showgirl argentina ha così condotto la puntata trasmessa il 31 gennaio insieme al comico Max Angioni. Una novità per lo show di Davide Parenti che ha deciso di puntare tutto su Belen. Non è chiaro, tuttavia, il motivo dell’addio di Mammucari alle Iene. Il comunicato ufficiale parlava di un “Mammucari destinato ad altri progetti su Italia Uno”.

In attesa di scoprire quali saranno i nuovi progetti a cui lavorerà, Mammucari, ieri sera, ha ricevuto in diretta il saluto dell’amica e collega Belen. Quest’ultima, a sorpresa, infatti, ha rivolto parole speciali a Mammucari con cui ha lavorato alle Iene e con il quale lavora anche a Tu sì que vales.

Le parole di Belen Rodriguez e la reazione di Teo Mammucari

Belen Rodriguez ha rivolto parole speciali a Teo Mammucari dimostrandogli stima e affetto. “Salutiamo il nostro amico Teo Mammucari, anche se non lo vedete qui al nostro fianco rimane un professionista che ha fatto grande la storia di questo programma. Gli mandiamo un grande abbraccio e un arrivederci”, ha detto a sorpresa la showgirl argentina.

Parole che sono piaciute al popolo del web, ma anche allo stesso Mammucari che, sui social, si è lasciato andare ad una reazione imminente. Tra le storie del proprio profilo Instagram, il conduttore ha pubblicato il video con i saluti di Belen scrivendo “grazie di cuore”.

