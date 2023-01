Perché Teo Mammucari è assente a Le Iene?/ “Lite furiosa dietro le quinte”: scoop e nuovi dettagli

Perché Teo Mammucari ha lasciato a Le Iene? Nuove indiscrezioni dopo l’addio

Curiosità e un pizzico di mistero avvolgono l’uscita di scena di Teo Mammucari da Le Iene. In un comunicato ufficiale di qualche giorno fa la produzione dello show di Italia1 ha annunciato l’addio di Mammucari alla conduzione con toni cordiali e pacifici, parlando di nuovi impegni lavorativi per il conduttore. Eppure voci sempre più insistenti confermerebbero che in realtà dietro questo addio c’è ben altro.

Teo Mammucari lascia Le Iene: perché?/ Voci di una lite furiosa: ecco chi prende il suo posto

Si sono infatti diffuse indiscrezioni circa una lite furibonda fra l’ideatore de Le Iene Davide Parenti e il conduttore, voci che appaiono sempre più fondate. Se Teo Mammucari non si è ancora espresso sulla questione, né per confermare né per smentire, Parenti si sarebbe invece esposto.

Teo Mammucari e la presunta lite con Davide Parenti: “Tutto per un video”

Stando a quanto trapelato da Dagospia, Davide Parenti avrebbe fatto intendere che la rottura con Teo sarebbe reale e causata proprio da una lite: “Non voglio nuocere a nessuno e sto zitto.”, avrebbe detto. A darci ultimi aggiornamenti ci ha però pensato Fanpage.it, rivelando che la lite sarebbe nata a causa di un video.

Perchè Teo Mammucari assente a Le Iene, cosa succede?/ Le ipotesi...

“Stando a quanto apprende Fanpage.it da fonti vicine al programma tutto sarebbe nato dalla condivisione di un video sui social da parte di Teo Mammucari. – afferma la fonte – Il video in questione, non visibile sul profilo pubblico di Mammucari e dunque una semplice storia, farebbe riferimento ad alcuni spezzoni di un servizio girato dal conduttore nei giorni antecedente alla registrazione. Parenti non avrebbe gradito la condivisione sui social di Mammucari. Contestando la cosa e accendendo una discussione dopo la quale Mammucari ha deciso di lasciare lo studio a pochi minuti dall’inizio delle registrazioni.” Non resta che attendere chiarimenti dai diretti interessati.

Teo Mammucari a Le Iene "quando ti separi devi pensare ai figli"/ "Ai papà dico che…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA