Belen Rodriguez, prossima al divorzio con Stefano De Martino?/ Il dettaglio che insinua il dubbio

Belen Rodriguez e Stefano De Martino potrebbero molto presto dare annuncio della svolta divorzista, minacciando di sottrarre a Francesco Totti e Ilary Blasi, il titolo di divorziati più chiacchierati nel Gossip. A insinuare il dubbio sul divorzio all’orizzonte per la modella argentina uscente nel ruolo di conduttrice TV dal cast Mediaset di Tu si que vales e Le iene e il conduttore Rai, é un servizio in esclusiva, con tanto di cover nel nuovo numero, di Chi magazine.

“Il cuore di Belen Rodriguez ora batte per Elio- si legge tra le righe del post che il profilo ufficiale Instagram della fonte dedica al pettegolezzo sul triangolo del momento-. LE PRIME CLAMOROSE IMMAGINI DELLA SHOWGIRL IN ATTEGGIAMENTI TENERI CON L’IMPRENDITORE DEI MOTORI LORENZONI”. Insomma, stando al gossip di Chi, Belen Rodriguez avrebbe voltato pagina in amore, lasciandosi andare alle attenzioni di Elio Lorenzoni, a quanto pare un imprenditore nel mondo dei motori, subentrato nel cuore dell’argentina all’ennesima crisi di coppia che vedrebbe la modella protagonista con il coniuge e padre del primogenito Santiago, Stefano De Martino. E la caption, che annuncerebbe la rottura tra i coniugi vip, svelando la vera identità del presunto “terzo incomodo”, poi prosegue testualmente : “POCHI GIORNI FA LE ULTIME FOTO INSIEME CON DE MARTINO SEMBRAVANO SMENTIRE LE VOCI DI CRISI”. Insomma, Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sarebbero lasciati immortalare in un’ultima apparizione pubblica insieme, pochi giorni prima della pubblicazione del servizio del rotocalco diretto da Alfonso Signorini, che preluderebbe alla nuova rottura tra i coniugi vip.

Spunta il particolare clamoroso, di un possibile divorzio annunciato

E non é tutto. Perché, in conclusione, il pettegolezzo di Chi poi fornisce un ulteriore dettaglio e potenziale margine di probabilità che Belen e Stefano possano giungere al divorzio a breve , per via del “nip” Elio Lorenzoni e dopo che De Martino é recentemente tornato a fare coppia con la moglie argentina naturalizzata italiana superando la rottura e la fugace lovestory di lei e il padre della secondogenita Luna Marie, Antonino Spinalbese: “…MA, POI, IL CONDUTTORE HA TOLTO LA FEDE NUZIALE…”. Insomma, Stefano potrebbe non vole più indossare la fede nuziale che lo vincola a Belencita, gossip che se fosse confermato potrebbe preludere al nuovo divorzio vip più controverso e chiacchierato in Italia, spodestando quello di Francesco Totti e Ilary Blasi.

