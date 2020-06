Belen Rodriguez punge Stefano De Martino/ “Non ho più tempo per c*zzate sfuggenti”

Belen Rodriguez è assalita dai dubbi. La showgirl sta vivendo un periodo che non si può dire di certo semplice e le parole da lei stessa scritte e pubblicate sui social sembrano confermarlo. Se pochi giorni dopo la notizia della separazione da Stefano De Martino ha raccontato il suo malessere, oggi la showgirl torna a parlare con i suoi follower con una lunga riflessione che, in qualche modo, sembra essere indirizzata anche al marito. “Ogni uno riceve quel che da? Una frase che non mi hai mai lasciata indifferente, una frase che ha sempre fatto breccia, ma è così per davvero? Cioè se io do amore ne ricevo altrettanto? I dubbi mi assalgono…..” ha esordito Belen nel suo lungo post. Per poi continuare: “Quando ero piccola ne ero assolutamente convinta, mi nutrivo di questo concetto semplicemente perché da piccola ne ho ricevuto tanta ma tanto amore!!!”

Belen Rodriguez pensa a Stefano De Martino? “Mi piace pensare che l’amore si trasforma”

La riflessione di Belen Rodriguez prosegue. La showgirl descrive le sue emozioni e sensazioni, ammettendo di amare i gesti più che le parole. “io sono questa, improvviso ogni volta che mi va, – ammette – non ho più pazienza per i vari blablabla che riempiono i polmoni di cazzate sfuggenti, trovano il tempo che trovano per poi morire.” tuona ancora. Belen sottolinea di amare quelle piccole emozioni che si intravedono negli occhi e nei gesti: “occhi imbarazzati dal sentimento, sguardi che si abbassano perché quel che vedono li procura una leggera e piacevole accelerazione cardiaca, quanto mi piace vedere le guance arrossire davanti ad un complimento.” E precisa: “sono questi gesti che rimarranno impressi, sono le piccole cose che parleranno di te e ti daranno un volto.” Il desiderio di Belen è dunque quello di “ricevere quel che do, Si potrà fare?” E continua con parole che inevitabilmente verranno connesse a Stefano: “Potremo contagiare le persone che ci circondano comportandoci in questo modo idoneo, impregnato di rispetto, di bontà, mi piace pensare che l’amore si trasforma, che non va mai perduto, l’amore che tu hai dato ritornerà in altre forme, ma sarà sempre amore.” conclude Belén.





© RIPRODUZIONE RISERVATA