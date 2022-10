Belen Rodriguez rivelazione choc/ “Io e Stefano siamo ancora sposati ufficialmente”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono ancora marito e moglie: la conduttrice svela perchè

Belen Rodriguez, come ospite a Verissimo, confessa a Silvia Toffanin di essere ancora sposata con Stefano De Martino, con il quale c’è stato un ritorno di fiamma.

La showgirl e conduttrice spagnola, come riporta Di Lei, dichiara: “Abbiamo chiesto il divorzio una volta e non è arrivato perché ci siamo rimessi insieme subito. Poi ci siamo rilasciati e abbiamo richiesto il divorzio, ma il giudice ci ha detto di aspettare. E aveva ragione: siamo ufficialmente sposati da sempre“. Belen Rodriguez racconta che il loro ritorno insieme è stato accolto con molta felicità dal figlio Santiago che desiderava vedere i genitori di nuovo uniti. La conduttrice de Le Iene ha dichiarato di aver tentato, insieme a De Martino, di nascondere la loro relazione finché i paparazzi non li hanno scoperti. La bella showgirl svela: “All’inizio non ci siamo visti a casa mia“, proprio per tutelare i figli.

Con gli occhi visibilmente lucidi e commossi, Belen Rodriguez elogia suo marito Stefano De Martino per aver accettato Luna Marì, figlia che la showgirl ha avuto con Antonino Spinalbese.

La conduttrice, come riporta Di Lei svela: “Rientrare nella mia vita significava accettare una bambina che non era sua: per questo lui ha vinto tutto. Provo tanta stima per l’uomo che è, per me è una cosa incredibile quello che è riuscito a fare“. Sul motivo della loro rottura, Belen Rodriguez ha dichiarato: “Quando una donna è così forte e potente e ha sempre successo è complesso per un uomo accettarti, sostenerti e proteggerti“. Poi conclude: “Oggi ho l’ulteriore conferma di amarlo tantissimo. Perché quanto succedono queste cose e ti continui a scegliere nonostante tutto vuol dire che c’è tanta sostanza”.

