Belen Rodriguez rompe il silenzio sulla terza gravidanza/ Fan a bocca asciutta…

Belen Rodriguez smentisce la terza gravidanza: la risposta gela un fan

Belen Rodriguez è incinta? La showgirl argentina ha risposto ad alcune domande dei fan su Instagram. Tra queste c’è chi ha tirato in ballo una terza gravidanza. Belen ha ritrovato la serenità accanto al marito Stefano De Martino e per questo motivo in questi mesi alcuni hanno ipotizzato che la coppia potesse mettere in cantiere un altro figlio. Belen Rodriguez però ha freddato il fan cercando di mettere subito in chiaro le cose. Belen ha risposto con un secco no lasciando così di stucco. In un’intervista di qualche tempo fa a Verissimo però Belen aveva manifestato l’’intenzione di allargare la famiglia. Silvia Toffanin le aveva infatti chiesto se fosse nelle sue intenzioni quello di diventare mamma per la terza volta.

Belen Rodriguez aveva risposto: “Non adesso ma forse mi piacerebbe avere il terzo figlio. Forse perché noi siamo tre, però non ora, almeno due anni. Con chi non si sa”. Poi non sono mancati durante questo scambio con i fan dei complimenti. C’è chi ha sottolineato il fatto che Belen sia ancora più bella dopo aver ritrovato l’amore. La modella argentina non può che essere d’accordo e dice: “Hai ragione, l’amore ti fa brillare”. A chi le rimprovera la presenza troppo ingombrante della madre nella sua famiglia, replica in modo stizzito: “Mi dispiace nel caso tua madre non ti coccoli, se non lo fa lei, fallo tu”.

Belen Rodriguez ha incassato anche qualche critica e frecciatina polemica. Sotto un post che la ritrae mentre è dal parrucchiere un follower ha scritto: “Cerca di non innamorarti del parrucchiere che hai già dato”. Anche in questo caso, è stata immediata la reazione di Belen Rodriguez: “Ci ho già provato, nulla da fare. Non mi vuole”. Un commento in cui Belen ha tirato in ballo Antonino Spinalbese, concorrente del Grande Fratello Vip. Proprio nella puntata di lunedì scorso, Antonino Spinalbese ha di nuovo chiamato in causa la sua ex Belen e ha spiegato che la storia è finita per una serie di divergenze.

Punzecchiato da Alfonso Signorini, Spinalbese ha raccontato: “Sto benissimo da solo e con mia figlia. Sono protettivo con mia figlia e con sua madre, per quanto comunque non sia andata bene la storia. Abbiamo sbagliato a sceglierci, però senza quello sbaglio non avrei mia figlia”. Alla domanda cosa gli fosse rimasto di Belen, Spinalbese ha risposto: “E’ la madre di mia figlia, grazie anche a mia figlia ho capito che non bisogna portare rancore . E’ stata lei a fare il primo passo per riappacificarci, è stata molto brava. Spero che loro due siano un po’ come lei desiderava quando abbiamo scelto di avere una figlia. Le voglio molto bene. Non penso di poter gestire un altro amore perché ho in mente solo mia figlia”.











