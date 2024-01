Belén Rodriguez spala fango in Argentina: la struttura in cui alloggia si è allagata/ “Il mondo va a rotoli”

Che spavento per Belen Rodriguez, il maltempo allaga la struttura in cui alloggia e lei spala fango: il video fa il giro dei social

Sono ore molto difficili per Belén Rodriguez. La fotomodella argentina, che si trova in patria per trascorrere le vacanze in compagnia della sua famiglia e della sua dolce metà Elio Lorenzoni, ha dovuto fare i conti con il maltempo, che ha devastato la struttura che la ospita, destando non poca preoccupazione nei fan. A maggior ragione dopo il video postato da Belén, in cui spala fango e ritrae in modo molto chiaro la situazione vissuta a Reta.

Nelle immagini, infatti, vediamo che il residence è completamente allagato e la showgirl, assieme ad altre persone si dà da fare per porre rimedio. Preoccupati per la sua incolumità, i fan si sono fatti sentire sui social ma la conduttrice ha rassicurato tutti, spiegando che lei e la sua famiglia sono al sicuro.

Belen Rodriguez rassicura i fan dopo la paura per il maltempo: “Stiamo tutti bene ma…”

Il peggio, dunque, sembra alle spalle per la Rodriguez e famiglia. “Tempesta elettrica. Un disastro. Migliaia di persone bloccate in casa. Fortunatamente stiamo tutti bene”, ha confermato Belen su Instagram, proprio dove ha condiviso i momenti di angoscia vissuti nelle scorse ore.

“Mamma mia, guarda che roba. Spero non piova più. Se si allaga tutto di nuovo non possiamo neanche ripartire, sono preoccupata. Che putiferio. Mamma mia, il mondo sta andando a rotoli ragazzi”, ha poi commentato ancora amareggiata la Rodriguez. Tanti messaggi di affetto dall’Italia per la showgirl, ma anche tanto gossip, che continua a gonfiarsi dopo òa fine della storia d’amore con Stefano De Martino, con il presunto tradimento di lui che alimenta rumors e chiacchiericci sull’ormai ex coppia.













