Belen Rodriguez sta male “Fatte tre flebo”/ Salta la registrazione di Tu si que vales

Paura per Belen Rodriguez. La conduttrice è stata grande protagonista in queste settimane per la nascita di sua figlia Luna Marì; oggi però a far parlare sono delle brutte notizie arrivate proprio da lei. Poche ore fa, con alcune storie postate su Instagram, la showgirl ha annunciato di essere stata male e, per questo, costretta a tornare in camera d’albergo. “Sono appena tornata in hotel, non sono stata bene. – ha spiegato la Rodriguez, inquadrando la piccola Luna Marì – Ho fatto tre flebo, perché era disidrata.” ha dunque aggiunto. Il tutto è accaduto durante le registrazioni della nuova edizione di Tu si que vales: “Ci ho provato ma non sono riuscita a registrare la puntata, speriamo domani di riuscire a fare Tu si que vales. Intanto mi guardo questa cucciola e tutto mi passa.”, si è dunque consolata.

Belen Rodriguez a Tu sì que vales a una settimana dal parto/ Giulia Stabile a casa?

Belen Rodriguez, malore durante la registrazione di Tu si que vales

Belen Rodriguez si è sentita male durante le registrazioni di Tu si que vales e non è riuscita a portarla a termine. Non è chiaro cosa abbia accusato la conduttrice ma, a quanto pare, ora sta meglio. In hotel ad attenderla c’era la piccola Luna Marì ed è con lei che sta trascorrendo queste ore dopo il malore accusato. Domani, dunque, si riprenderanno le riprese della nuova stagione di Tu si que vales che vede il cast al completo riconfermato. Si è inoltre parlato della presenza di Giulia Stabile, vincitrice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

LEGGI ANCHE:

Belen Rodriguez, favoritismi all'Ospedale di Padova?/ Esposto in Procura del CodaconsBELEN RODRIGUEZ, POLEMICA ASCENSORI BLOCCATI/ L'ospedale: "Nessun favoritismo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA