Belen Rodriguez torna sui social dopo una lunga pausa/ Il messaggio ai fan: “Mi siete mancati tanto”

Belen Rodriguez avvistata in una clinica di Padova: è mistero sulla sua salute

In questi giorni cresce la preoccupazione dei fan di Belen Rodriguez per le sue misteriose condizioni di salute. La conduttrice argentina da giorni non si fa sentire sui suoi profili ufficiali, e la rumorosa assenza dai social ha fatto scattare il campanello d’allarme: come sta realmente? A confermare che qualcosa non va è stato anche Fabrizio Corona che, intervistato a Domenica In da Mara Venier, ha ammesso che la showgirl non starebbe bene.

Belen Rodriguez si è trasferita a Brescia da Elio Lorenzoni?/ L'indiscrezione sulla lontananza dai figli

Ad aggiungere un ulteriore tassello a questa misteriosa vicenda è un’indiscrezione trapelata da alcune testate del padovano, incluso Il Mattino di Padova. La conduttrice, infatti, sarebbe stata avvistata presso la clinica Villa Maria di Padova. Come fa sapere la testata, si tratta della stessa clinica da lei scelta nel 2021 per partorire la secondogenita Luna Marì, frutto della passata storia d’amore con Antonino Spinalbese. Al momento, però, non sarebbe arrivato nessun commento dalla struttura sanitaria in questione e tale notizia, dunque, è destinata a non avere ancora un riscontro effettivo, né una conferma né una smentita.

Belen Rodriguez rompe il silenzio e lancia una frecciatina/ "Nelle scuole bisognerebbe fare teatro..."

Belen Rodriguez torna sui social: “Mi mancate, mi siete mancati tanto“

Quali sarebbero, dunque, le reali condizioni di salute di Belen Rodriguez? Al momento non vi sono certezze a riguardo. Tuttavia, dopo giorni di lunga assenza dai social, la showgirl questo pomeriggio ha fatto nuovamente capolino sul suo profilo Instagram. Attraverso una Instagram story, che la vede a bordo di una macchina e con un timido sorriso sul suo volto, la conduttrice ha rilasciato le sue prime dichiarazioni dopo questa lunga pausa: “Mi mancate, mi siete mancati tanto“.

Un messaggio breve, molto semplice e diretto ma importante per rassicurare i followers, che da giorni si interrogavano sulla sua improvvisa sparizione dai social. L’Instagram story in realtà non ha svelato nulla di più circa le sue condizioni di salute. Tuttavia il suo ritorno su Instagram è stato un piccolo segnale di speranza per i fan, in attesa che sia lei stessa a rompere il silenzio e fare chiarezza sulla situazione.

Belen Rodriguez sta male? La madre Veronica si prende cura di lei/ "Brutto periodo per la showgirl"













© RIPRODUZIONE RISERVATA