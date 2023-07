Belen Rodriguez: “Tu sorridi sempre..”/ Posa con il figlio, in assenza di Stefano De Martino, e..

Belen Rodriguez infiamma il gossip sulla vociferata rottura con Stefano De Martino: il post sibillino

Belen Rodriguez torna al centro dell’attenzione mediatica, sulla scia del gossip che la vedrebbe vivere una crisi d’amore profonda con Stefano De Martino. Ad alimentare il pettegolezzo lanciato dall’ex storico di Belencita, Fabrizio Corona, secondo cui alla base della nuova ondata di crisi matrimoniale vi sarebbe una spiccata incompatibilità di coppia tra i coniugi vip, é il nuovo post di Belen Rodriguez lanciato via Instagram.

Veronica Cozzani incoraggia la figlia Belen Rodriguez dopo la separazione da Stefano/ "Nessuno è morto"

Si tratta di uno stato che immortala la modella argentina in quella che sembra essere una carrellata di scatti realizzati nell’estate in corso, che lei vivrebbe in solitaria, lontana da Stefano De Martino. E in una delle curiose foto di una sospetta singletudine della modella, poi, spunta il figlio primogenito dei coniugi, Santiago, immortalato al fianco della madre. La totale assenza del conduttore Rai, De Martino, dall’ultimo post della modella, potrebbe avvalorare il pettegolezzo che vedrebbe Belen e Stefano ormai genitori separati e potenzialmente prossimi al divorzio. Questo dopo l’avvistamento infuocato della vip con Elio Lorenzoni, passato alla cronaca rosa come “il terzo incomodo” tra i coniugi.

Belen Rodriguez, frecciatina a Stefano De Martino?/ "E io lo sapevo già... Il sesto senso delle donne"

Che il cuore di Belen sia ora tutto per Elio non é un’ipotesi azzardata, anche perché la caption del nuovo post della non vicinanza di De Martino alla Rodriguez sembra confermare la separazione dei coniugi con parole allusive ad un periodo sentimentalmente complesso per lei. “E io lo sapevo già……… -si legge tra le righe riportate nella descrizione dello stato argentino condiviso su Instagram -Tu sorridi sempre-. #ilsestosensodelledonne”. Un messaggio che potrebbe alludere ad una ritrovata serenità dell’argentina al fianco della presunta nuova fiamma, l’imprenditore di motori “NIP”, Elio. E, intanto, a margine del post dalla difficile chiave di lettura, abbondano i commenti social degli utenti.

Belen Rodriguez fuori da Discovery?/ Futuro lontano dalla tv per la showgirl: spunta l'indiscrezione

Web diviso sui coniugi vip, Belen Rodriguez e Stefano De Martino

“Stefano si è sempre comportato così,

prende, lascia, ritorna e tradisce però ne

esce sempre pulito…-si legge tra le congetture del web più aggreganti -. Belen ha sempre desiderato una famiglia e ha sempre amato Stefano ma quanta gente con la memoria corta… io però ricordo tutto e andate a rivedere l’intervista che Belen fece qualche anno fa con Costanzo e rinfrescatevi la memoria”. Poi, tra le altre supposizioni social, si legge ancora: “Belen, il problema non è il tuo lasciar e prendere con Stefano… e neanche di chi è la colpa… il problema serio è che stai già con un altro… come fai? Lo hai fatto venire al compleanno del tuo parente Moser… sai ci sono tanti modi per lasciarsi e voi due siete grandi, ma poco responsabili”.

Intanto,













© RIPRODUZIONE RISERVATA