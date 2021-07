Bella Cruise, la figlia di Nicole Kidman e Tom/ Primo video social per Euro 2020

Bella Cruise, la figlia maggiore di Tom Cruise e Nicole Kidman, diversamente dai genitori, ha sempre preferito non esporsi mantenendo molto privata la sua vita. Pur essendo un’artista, infatti, non si è mai mostrata sui social con continuità. La 28 enne vive a Londra con il marito e si tiene lontana dalle luci dei riflettori offrendo pochi spunti ai paparazzi. Artista e designer di gioielli, sposata con Max Parker dal 2015, pur avendo una pagina Instagram, non ha una vita social come quella che hanno i figli di tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo. Alle luci di Hollywood ha sempre preferito quelle della propria casa scegliendo come città in cui trascorrere la propria vita Londra. |In occasione della semifinale di Euro 2020 tra Inghilterra e Danimarca, però, Bella Cruise ha fatto un’eccezione.

Bella Cruise, video su Instagram per tifare Inghilterra

Bella Cruise utilizza i social per lavoro, ma in occasione di Inghilterra-Danimarca, semifinale di Euro 2020 al termine della quale la squadra inglese ha staccato il biglietto per Wembley dove affronterà l’Italia, Bella Cuire ha fatto un’eccezione pubblicando tra le storie di Instagram un video in cui è presente in prima persona. “La mia faccia durante i tempi supplementari… incrociamo le dita», ha scritto la figlia maggiore dei due attori come fa sapere Vanity Fair. Sempre molto attenta a tenersi lontana dal gossip e dai social, per ‘Inghilterra, la figlia di Tom Cruise e di Nicole Kidman che fu adottata insieme al fratello Conor quando erano sposati, ha fatto un’eccezione per l’Inghilterra e la sua Nazionale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bella Kidman Cruise (@bellakidmancruise)

