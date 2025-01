Francesco Oppini, chi è il figlio di Alba Parietti: vita privata e carriera

Tra gli ospiti di BellaFesta, il show in prima serata su Rai 2 condotto da Pierluigi Diaco, c’è anche Francesco Oppini. L’ex vippone sarà presente nella puntata del 2 gennaio insieme alla mamma, Alba Parietti. Nonostante il telecronista abbia avuto modo di farsi conoscere durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip nel 2020, da allora la sua vita è parecchio cambiata. Andiamo a conoscere meglio chi è Francesco Oppini, scavando curiosità e retroscena inediti sulla sua vita e carriera.

Francesco Oppini è nato il 6 aprile 1982 a Torino, da mamma Alba Parietti e papà Franco Oppini. Nel 2001, inizia a lavorare come rivenditore di auto in una concessionaria di Milano. Col tempo, diventa un esperto del settore, aprendo un’attività propria. Poco dopo, approda in televisione, partecipando al reality La Fattoria nel 2004. Da lì, si aprono per lui le porte del mondo dello sport, intraprendendo una carriera da commentatore sportivo, lavorando come telecronista sul canale 7 Gold. Nel 2020, accetta una nuova sfida televisiva partecipando al Grande Fratello Vip. Dopo circa tre mesi, a dicembre dello stesso anno, decide di lasciare la Casa più spiata d’Italia, chiudendo un’esperienza che gli ha regalato una rinnovata popolarità. Nel 2024, Alfonso Signorini gli chiede di tornare nel reality come concorrente, ma Francesco rifiuta categoricamente. Nel 2023, partecipa al talent Non sono una signora, esibendosi come drag queen.

Oppini ha spesso parlato del rapporto complesso con sua madre, Alba Parietti. Nonostante il forte legame tra i due, Francesco ha ammesso che avere una mamma così famosa non è stato sempre facile, specialmente durante gli anni scolastici. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, a 19 anni ha avuto una breve relazione con Alessia Fabiani. Successivamente, è stato fidanzato con Luana, una ragazza che è morta tragicamente in un incidente stradale nel 2006, proprio il giorno del suo venticinquesimo compleanno. Questo lutto ha segnato profondamente Francesco, che ne ha parlato apertamente durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Dal 2012 al 2019 è stato invece legato a Francesca Gottardi, professionista nel campo del marketing.

Nel 2019 Oppini ha iniziato una relazione con Cristina Tomasini, con cui doveva persino convolare a nozze, conclusasi nel 2022. Poco dopo, ha iniziato a frequentare l’attuale compagna Francesca Viverit. A proposito della nuova fidanzata, Oppini ha dichiarato di non pensare ancora al matrimonio, dato che la sua priorità è quella di diventare padre prima dei 45 anni. Durante il suo percorso al GF Vip, ha stretto un’amicizia speciale con Tommaso Zorzi, che si era innamorato di lui. Dopo il reality, il loro rapporto si era raffreddato, ma sembra che ora siano tornati a essere buoni amici.