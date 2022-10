Bella Hadid sfila con vestito spray/ Video choc: seminuda in passerella, poi…

Bella Hadid, modella di fama internazionale, ha sfilato con un vestito spray in passerella, suscitando scalpore e divenendo letteralmente “virale”. La statunitense ha regalato una performance a dir poco iconica durante la Paris Fashion Week, kermesse in corso nella capitale francese sino a martedì 4 ottobre, grazie al brand di moda Coperni. Ma cosa è successo esattamente? E come è stato possibile creare un vestito spray sul corpo di Bella Hadid? Le immagini dei video presenti in rete chiariscono alla perfezione ogni dinamica e proviamo a farlo anche noi a parole qui di seguito.

Anoressia: dai problemi psicologici al vomito nervoso/ Il racconto di Giulia

La top model è entrata seminuda in passerella, con un topless coperto soltanto dalle sue braccia. A quel punto, due tecnici l’hanno raggiunta su una piattaforma: entrambi impugnavano delle pistole spray e hanno cominciato improvvisamente a “sparare” sulla superficie del corpo di Bella Hadid uno spray di colore bianco, dal quale ha magicamente preso vita un lungo abito, aggiustato da un’assistente e poi mostrato a tutti gli spettatori. Non si è trattato di bodypainting, arte diffusa e conosciuta: il vestito era reale.

Alessia Pifferi, avvocato: “Aggredita in carcere”/ “Presa per i capelli e picchiata”

BELLA HADID, VESTITO SPRAY IN PASSERELLA: VIDEO CHOC DA PARIGI

Sono stati necessari in tutto sei mesi per preparare tutto e fare sì che la dimostrazione andasse a buon fine e sorprendesse l’intero orbe terracqueo. Come riferito dal “Corriere della Sera”, a rendere possibile il tutto, arrivando così a creare sul corpo di Bella Hadid un vestito spray, è stata l’intuizione che hanno avuto i fondatori della casa di moda Coperni, Sébastien Meyer e Arnaud Vaillant, per mezzo “dell’innovativo prodotto dell’azienda Fabrican Ltd, un liquido spray istantaneo composto da fibre di cotone e materiali sintetici integrati in una soluzione polimerica”.

Ferrari, attacco hacker ransomware/ Sottratti 7 gigabyte di dati e chiesto riscatto

Da un punto di vista squisitamente tecnico, una volta che ha aderito al corpo della persona, “in breve il liquido evapora, lasciando sulla pelle solo il tessuto e dando quindi vita a un capo di abbigliamento”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA