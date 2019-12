Bella Thorne “a Benji viene spesso duro”/ Le fan sotto choc: “senza dignità e pudore”

Bella Thorne torna a provocare ancora una volta sui social con nuove piccanti dichiarazioni. L’attrice americana, amatissima dal pubblico dei giovanissimi e non solo, è diventata famosa anche in Italia per via della sua storia d’amore con Benjamin Mascolo, il cantante del duo Benji e Fede. Seguitissima sui social, Bella non ha mai fatto mistero della sua natura sessuale dichiarandosi sin dall’inizio della sua carriera come bisessuale. Non solo, l’attrice si è anche definita pansessuale, termine utilizzato per descrivere una persona interessata a conoscere persone al di là della propria identità di genere. Questa sua natura l’ha spinta a raccontare senza tanti problemi di essere coinvolta in una relazione poliamorosa, ossia a tre, che l’attrice sta portando avanti con Benjamin e una ragazza. Una gestione non semplice considerando le parole che Bella ha pronunciato a Cosmopolitan USA: “se stai uscendo con un ragazzo e una ragazza, queste persone devono davvero andare d’accordo tra loro. O letteralmente tra loro. Si tratta di trovare la giusta combinazione tra due persone. Se funziona, puoi passare un weekend con due persone e tutti insieme uscite, vi divertite e condividete storie. È un’esperienza molto divertente”.

Bella Thorne: “Benji si sta lamentando….”

Tralasciando la relazione poliamorosa, Bella Thorne nelle ultime settimana sembra essere concentrata solo su Benjamin Mascolo a cui ha dedicato un provocatorio post pubblicato su Twitter. Senza girarci troppo attorno l’attrice americana ha scritto: “il mio ragazzo si sta lamentando del fatto che gli viene troppo spesso duro quando gli sono intorno… Trovano ogni scusa per lamentarsi!”. Manco a dirlo il tweet è diventato virale nel giro di pochissime ore superando i 12mila like. Tantissimi i commenti a favore del cantante del duo di Benji e Fede, a detta di molti, “fortunato” nel poter trascorrere del tempo con la bellissima attrice americana. Non mancano però le critiche di alcuni utenti, in particolare da alcune fan donne del cantante, che hanno definito inopportuno il tweet di Bella Thorne al punto da scriverle: “si può essere senza dignità e pudore fino a questi livelli?”, mentre un’altra ha detto: “non c’è aggettivo per dare un senso a queste stupidaggini”. Polemiche a parte, Bella ha colpito ancora una volta nel segno: far parlare di sè e accrescere così la sua fama e popolarità sui social.

© RIPRODUZIONE RISERVATA